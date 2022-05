El doctor López Acuña advierte de la importancia de seguir la cadena de transmisión de la viruela del mono

Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS cree que con la transmisión de la viruela del mono se está registrando un brote atípico porque afecta simultáneamente a varios países en Europa. "Se trata de una enfermedad rara que no se presenta en Europa, se habían producido brotes en EEUU fuera de la zona endémica de África occidental hace 20 años y había estado muy bien controlado con unos 50 y 70 casos en EEUU".

"Es fundamental trazar cadenas de transmisión para saber qué ha ocurrido en Europa"

Considera que estamos ante brotes epidémicos pero que no suponen un riesgo de transmisión masiva. Afirma que esta es una enfermedad muy distinta al Covid- 19. Mantiene que hay que evitar que siga diseminándose y eso implica el diagnóstico preciso de los casos lo más precoz posible y el aislamiento de los casos más un rastreo muy minucioso de todos los contactos para impedir las cadenas de transmisión.

"Cuando se erradicó la viruela se mantuvo la preocupación que fiera usada como arma de bioterrorismo"

No piensa López Acuña que este virus lo hayan colado desde el exterior. Apunta que cuando se eliminó la viruela humana en 1980 se había vacunado al mundo entero y la principal preocupación siguió siendo el uso de virus de la viruela como un arma de bioterrorismo. Existen reservas del virus en laboratorios de investigación y de la vacuna. Los brotes se han producido por contacto con personas importadas del continente africano.

Considera el epidemiólogo que es fundamental trazar cadenas de transmisión para saber qué ha ocurrido en Europa. Ya hay una secuenciación del genoma del virus y no hay una diferencia con respecto al virus histórico. "Se debe todo al trasiego de personas con unos pocos focos de contacto o estamos en presencia de algún otro fenómeno que aún no llegamos a entender. Por fortuna se trata de la cepa del África occidental y no de la cepa de la República democrática del Congo que es más agresiva".