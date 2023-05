Rafa, el héroe del carrito: "No es la primera persona a la que saco del río"

La DANA golpea buena parte de España y, con ella, las habituales crecidas de los ríos. En Molina de Segura, localidad murciana, se vivieron escenas de máxima tensión por la riada. Coches arrastrados por el agua y una mujer que pretendía cruzar la calle con un carrito de bebé.

La escena pudo acabar en una auténtica tragedia, en un drama, porque la corriente estuvo a punto de llevarse al pequeño que transportaba en el carro. La autora del vídeo expresa su indignación al ver a aquella mujer llevando a cabo esa acción: “Se le cayó el niño por bruta”.

Solo la rápida actuación de un hombre evita que el torrente arrastre al niño. Ese hombre se llama Rafa y explica cómo vivió aquel momento: “Nosotros, los que vivimos cerca de esa carretera, no nos sorprende nada. Cuando llueve mucho se inunda y vemos desde personas que pasan y se caen y ayer pasó esto. No nos pilló de susto”.

"No sé lo que se le pasaba por la cabeza a esta señora"

Llama la atención la peripecia de esta mujer. En el vídeo se observa cómo la fuerza del agua arrastra el carro y hace que el niño vuelque. Rafa fue un verdadero héroe: “No sé lo que se le pasaba por la cabeza a esta señora, yo creo que no calculó bien la fuerza del agua y por eso intentó cruzar. Siempre estoy pendiente de la gente que cruza. En cuanto vi que iba a cruzar ya eché el ojo y cuando vi que el carro se lo llevaba no dudé y salté a por él”.

El pequeño, de unos 3 años, “estaba muy asustado, mojado hasta el cuello, no sabía lo que había pasado, yo le decía que no pasaba nada, que su madre venía ahora mismo”, aclara Rafa. La mujer acudió corriendo en búsqueda de un zapato. Se escucha de nuevo a la autora del vídeo: “¿Será posible? Dejó al niño ahí tirado y se fue a buscar un zapato”. Pero lo peor, según relata Rafa, es que “quería cruzar otra vez y nosotros nos opusimos. Ella no lo hizo conscientemente, solo que no pensó en la fuerza del agua”.

Rafa insiste en la peligrosidad de la zona “no es por la cantidad de agua en centímetros que pueda tener sino por lo que puede arrastrar”. Están acostumbrados, no es la primera vez que tiene que rescatar a alguien.