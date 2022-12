¿Por qué se llevó el abuelo de Huelva fallecido a su nieto de 20 meses?

El niño de 20 meses localizado en un coche junto a su abuelo muerto se encuentra en estado grave en la UCI. En las imágenes que acompañan esta noticia, se puede apreciar en el coche en el que fueron hallados. Se desconoce lo que ocurrió dentro de ese vehículo, en el que se localizaron inyecciones de insulina. Se trata de un suceso plagado de incertidumbre y de preguntas sin resolver que analizamos a continuación.

El pequeño continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado muy grave. Aunque se desconoce lo que ocurrió en el coche, si se sabe que estuvo durante un tiempo sin oxígeno, aunque no hay evidencias si fue debido a una ingesta de medicamentos.

"No sabíamos nada de él, toda la noche buscando, toda la tarde, yo me enteré a las diez y media de que mi niño había desaparecido porque yo estaba trabajando y no me lo había dicho. No encontrábamos nada, la ubicación del móvil daba en otro lugar. Teníamos el móvil apagado, las esperanzas apagadas y pedimos ayuda, volcamos a los pueblos y una familia andando se los encontró". "El niño no responde, su cerebro no responde y estamos a la espera de ver qué pasa. Le ha faltado oxígeno de estar encerrado en un coche", son las declaraciones de la madre del pequeño.

Todos los indicios hacen pensar que no se ha producido una acción desde el exterior, no hay indicios de criminalidad.

El alcalde de Manzanilla y el teniente de alcalde, que es la última persona que contactó con el abuelo, han estado en directo en Espejo Público. El alcalde ha proporcionado la última hora sobre la hospitalización del bebé: "el niño está estable dentro de la gravedad, está muy grave, pero están pendientes de que el internista les informe directamente". Sobre la posibilidad de que Antonio le hubiera hecho algo al pequeño explica que "no, Antonio era una persona depresiva después de una intervención quirúrgica y después de una baja médica, pero no se me pasa por la cabeza, si que era diabético y evidentemente tenía que llevar insulina y no se, más allá es elucubrar algo que me cuesta pensar".

Ahora, se espera a que la autopsia aclare lo sucedido.