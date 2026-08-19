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Seis terremotos se registran durante la madrugada en Granada, mientras muchos vecinos pasan la noche en parques y coches

Las calles de las localidades granadinas en las que se han notado los últimos seísmos se han convertido en campamentos improvisados. Hay 600 vecinos desalojados y miedo a nuevos terremotos.

Gente durmiendo en los parques en Granada

Noche de réplicas en Granada que llevan a muchos vecinos a echarse a la calle y pasar la noche en parques y coches | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Noche de réplicas y miedo en Granada. Muchos vecinos se han echado a la calle para pasar la noche tras el último terremoto sentido en la localidad de Gójar con una intensidad de 4,8. Hay 600 vecinos desalojados y hasta el momento se han registrado 3 heridos leves. Además, los temblores han abierto grietas en numerosos edificios, han provocado desprendimientos y desperfectos en La Alhambra.

Al rededor de las 22:35 horas la tierra volvía a temblar. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró un seismo de 3,4 grados, con epicentro en Ogíjares. Fue un temblor de menor duración que el resto en una jornada de alta intensidad, sin embargo se sintió en una veintena de municipios de la provincia y unos minutos después, a las 22:40 horas, se ha registrado otro seísmo, esta vez de 2,1 grados, también a profundidad cero, pero con epicentro en Armilla.

Ya durante la madrugada el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis terremotos de diferentes intensidades, cinco de ellos sentidos por los vecinos.

El más alto de magnitud 2,58; la vertiente sur de la Vega de Granada sintió dos temblores de 1,7 y 1,8 registrados en La Zubia y Las Gabias a la 1:45 y las 2:34 horas. Otros cuatro terremotos con epicentro en Otura, Alhendín, Ogíjares y Gójar, de entre 1,6 y 2,5, registrados entre las 4:07 y las 5:43 horas, cuando ha tenido lugar el seísmo de mayor intensidad de este arranque del miércoles.

Granada afronta esta nueva jornada con inspecciones para conocer el estado de los inmuebles afectados y con desalojados en diferentes localidades. La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el riesgo sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro también en Alhendín.

Pese a que los expertos recomiendan quedarse en casa y no salir a la calle en los momentos de actividad sísmica, muchos vecinos han hecho de los parkings campamentos improvisados y han dormido dentro de los coches. Hay miedo a nuevos terremotos.

Estos últimos temblores se suman al más fuerte de la jornada del marte, que tuvo una intensidad de 4,8 y ocurrió a las 10:37 horas de la mañana. Su epicentro se localizó en Otura y ha sido sentido en las cuatro provincias de Andalucía oriental. La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro también en Alhendín.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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