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La OMS busca el paciente cero por hantavirus: investiga si el matrimonio que murió fue el origen del brote en el crucero

Las autoridades creen que la pareja neerlandesa pudo embarcar ya contagiada antes de iniciar la travesía.

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La OMS busca el paciente cero por hantavirus: investiga si el matrimonio neerlandés que murió fue el origen del brote en el crucero | Europa Press

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La Organización Mundial de la Salud centra ahora parte de la investigación del brote de hantavirus del crucero MV Hondius en el matrimonio neerlandés que falleció durante el viaje. Las autoridades manejan la hipótesis de que ambos pasajeros podrían haber embarcado ya infectados tras su paso por Argentina.

La pareja subió al barco el pasado 1 de abril en Ushuaia, antes de iniciar la travesía marítima. Diez días después, el hombre, de 70 años, murió a bordo del crucero. Su esposa, de 69, fue evacuada posteriormente desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo, donde terminó falleciendo en el hospital tras confirmarse la infección por hantavirus.

La búsqueda del "paciente cero"

La OMS intenta determinar ahora si este matrimonio pudo ser el foco inicial del brote detectado en el barco. La investigación se centra en reconstruir sus movimientos antes del embarque y analizar los posibles contactos mantenidos durante el viaje.

Otro pasajero también tuvo que ser trasladado a Sudáfrica y permanece ingresado en cuidados intensivos. Además, las autoridades sanitarias siguen rastreando a las personas que viajaron en los vuelos utilizados para evacuar a los afectados.

En paralelo, en Francia se estudia un posible caso relacionado con este episodio.

Canarias recibirá el buque

Mientras continúan las investigaciones, España ha aceptado que el MV Hondius atraque en Canarias después de que la OMS y la Unión Europea solicitaran asistencia por razones humanitarias.

Según el último recuento, en el barco habría ocho afectados por hantavirus y tres fallecidos. A bordo permanecen 147 personas, entre ellas 14 españoles que, según Sanidad, no presentan síntomas.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades continúa revisando la situación dentro del crucero para decidir qué pasajeros necesitan atención prioritaria antes de la llegada del barco a territorio español.

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