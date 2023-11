Primeras declaraciones de Sofía Cristo tras las demoledoras palabras de su hermano y la muerte de su tío

Nuestra colaboradora la periodista Pilar Vidal afirma que la relación entre Bárbara Rey y sus hijos siempre ha sido buena: "La relación que Bárbara y Sofía siempre han tenido con él ha sido de protección y una buena relación, porque en la vida todos cometemos errores pero la familia está para eso, para cubrirte y apoyarte." Además Pilar afirma que Ángel Cristo Junior ha cometido muchos errores y tanto Bárbara Rey como su hija Sofia siempre han estado para él: "Creo que sí ellas este fin de semana hubiesen salido a hablar, bueno a poner los puntos sobre las íes, porque para mí y sin conocerle mucho todo el testimonio que dio es falso. Pero no porque lo diga yo o lo digan ellas, sino porque hay pruebas que lo demuestran."

La peor semana de Bárbara Rey y Sofía Cristo

Ángel Cristo Junior da unas duras declaraciones tras la muerte de su tío sobre lo dura que fue su infancia con su madre: "Mi madre desde que llegaba a casa del colegio me cargaba de responsabilidades hasta que se iba la luz del día. Yo intentaba aliviarla con masajes. Daba igual que tuviera exámenes, el caso es que el masaje no podía durar 20 minutos y tenía que ser todas las noches. Lo último que quería era tocarla. Una noche me acuerdo que vi Rambo 1,2 y 3 dándole un masaje. Era un machaque psicológico. Me contó que a veces me ponía orfidal en el biberón para que durmiera mejor."

Pero todo esto no queda aquí el hijo de Bárbara Rey afirma que la ex vedette le ha estado medicando toda la vida: "Me ha medicado toda la vida porque el problema era yo, las discusiones era yo... El problema no era un niño que no era feliz, el problema no era una madre que no se ocupaba de su hijo o hija. Que sí, traía dinero a casa pero eso no es ser madre." "Ella decidió hacerle unas fotos al rey emérito y yo fui a hacerlas."

Tras estas declaraciones Barbara Rey intento ser prudente: "Para mí mis hijos siempre han sido lo más importante, de mi vida. Siempre." Hoy Sofía Cristo nos desvela todas las dudas sobre la relación que mantiene con su hermano.

Sofía Cristo habla en exclusiva sobre las últimas declaraciones de su hermano

Sofía Cristo afirma que siente mucha pena por todo lo que ha llegado a hacer su hermano: "Hace un mes yo estaba bien hablando con mi hermano, esto nos ha caído como una jarra de agua fría. Siempre que él me llama yo estoy. Además en el mes de Agosto han estado en casa de mi madre todos juntos." Aún así Sofía apoya que su hermano hable, pero no apoya que cuente las mentiras que ha contado: "Mi hermano necesita ayuda más que dinero."

Sofía muestra su incondicional apoyo a su madre en toda esta disputa: "Mi madre ha sido lo más grande del mundo como madre para mí y para mi hermano. Para los dos, yo no reconozco el retrato que él hace a mi madre." Aunque Ángel Cristo Junior ha tenido unas duras palabras hacía Bárbara Rey también las tiene hacia su hermana Sofia: "Mi madre no le pedía nada a mi hermana, porque pensaba que era tonta, que era inútil, yo era el listo. " "Mi hermana desde los 13 años estaba 24 horas drogada y mi madre no quería saber nada."

La hija de Ángel Cristo no entiende porque su hermano habla ahora y menos de esa forma: "Yo nunca he hablado de él, siempre le he respetado mucho porque él quería mantenerse al margen. Y así voy a seguir." "No sé si tomaré medidas legales, voy a esperar y ser muy paciente."

¿Será la ruptura de la familia Cristo-Rey? ¿Conseguirán solucionar sus problemas familiares sin ir a los juzgados?