El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca: "Feijóo me pidió que fuera el presidente y tuve que pensarlo"

Tras la renuncia de Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca tomó posesión como presidente de la Generalitat Valenciana el pasado 2 de diciembre. Después de más de cuatro meses como presidente, se ha sentado en el plató de Espejo Público para analizar su actuación durante este tiempo.

Pérez Llorca se califica así mismo como "presidente poco particular" al considerar que ha cogido "la Generalitat en un momento de crisis bastante importante", pero, asegura, "que la comunidad va muy bien y está ilusionado".

Pactos con Vox

Sobre sus pactos con Vox, detalla que "siempre intenta aplicar el sentido común" y entender el "mandato que te indican los valencianos". Asegura que en 2023 se "votó cambio en la Comunidad Valenciana" y prima esa decisión de los ciudadanos. Respecto a si el pacto de Valencia pudo lastrar a Feijóo en las elecciones nacionales ha dicho que "fue una persona con responsabilidades orgánicas y trabajó con otros compañeros, y el señor Feijóo ganó las elecciones y se juntaron varios partidos que habían perdido y eligieron a Pedro Sánchez". Asimismo, detalla que Vox tuvo "altura de miras".

"Feijóo me pidió que fuera el presidente de la Generalitat"

Además, ha explicado los motivos de por qué él fue el elegido como presidente. Ha confesado que "Feijóo le pidió que fuese presidente de la Generalitat" y tras ese momento, tuvo "que pensar la decisión". Por el momento, no ha adelantado quién será el próximo candidato y si será él. Ha detallado que "no está en eso ni le preocupa y para él lo importante es hacer un buen trabajo".

"Mi relación con Mazón es muy cordial"

Asegura que su relación con Carlos Mazón es "cordial" como con "todos los diputados autonómicos" y revela que "no está pasando un buen momento personal", al "estar todo el foco puesto en él". No obstante, considera que ha "sido uno de los pocos políticos que ha asumido su responsabilidad política dimitiendo".

Sobre los motivos que llevaron a Mazón a cambiar las versiones sobre su ubicación en la tarde de la DANA, Pérez Llorca detalla que él "no puede responder a eso" y se arrepiente de no haber "mostrado unidad en circunstancias como la tragedia de la DANA". Precisamente, sobre esa tragedia ha explicado que él "pidió perdón porque considera que la Generalitat no trabajó bien".

El presidente de la Generalitat no ha querido responsabilizar directamente a nadie de la tragedia de la DANA y ha asegurado que "nadie estuvo preparado", "ni la confederación", "ni nosotros".

Sobre el nombramiento del valenciano Arcadi España como ministro de Hacienda, se ha alegrado y ha detallado "que le felicitó y le ha enviado una carta formal para pedirle una cita".

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