Las inseguridades que atravesó Helena Resano hasta publicar su primera novela: "No me veía capaz"

Helena Resano ha pasado toda una vida vinculada al periodismo y la información. Sin embargo, ahora da el paso de la televisión a la literatura con su primera novela, Las rutas del silencio, un proyecto que no ha sido fácil para ella.

"Me ha costado mucho y muchos años", asegura Helena, "empezó a nacer en 2014 y en ese momento no me vi capaz". Según nos cuenta, el hecho de dedicarse a escribir y su pasión por la lectura no le permitían escribir algo con lo que se sintiese 100% satisfecha.

Pese a todo, finalmente le dio una oportunidad a su novela y se lanzó a sacarla. Una historia muy personal que conecta directamente con sus orígenes familiares y, en especial, con su padre, que fallecía hace pocos años.

"Siempre pienso que a mi padre le hubiese encantado esta historia", afirma Helena Resano. Una novela de lo más personal que hoy es un sueño cumplido para Helena Resano. ¡Dale al play para escuchar su entrevista!