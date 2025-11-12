Así es Juan Francisco Pérez Llorca, sustituto de Carlos Mazón: "En Génova desconfían de él"

Juan Francisco Pérez Llorca ha sido el hombre elegido para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Ocho días después de la dimisión del popular el partido le ha designado para ocupar el puesto que deja libre Mazón.

De 49 años y natural de Finestrat (Alicante) en 1976, Pérez Llorca lleva años forjando una sólida carrera dentro del Partido Popular. Secretario general del PP valenciano, fue además portavoz del partido en las cortes autonómicas y alcalde de Finestrat donde obtuvo un 73% de los votos (municipio cercano a Benidorm).

Se le considera el actual fontanero del partido y ha sido mano derecha de Mazón durante su mandato. Él mismo se define como "pragmático y parcialmente moderado".

"Un extraordinario candidato"

Mazón le ha definido como "un extraordinario candidato" después de que su nombre haya salido a la palestra como el de su sucesor. Cuentan que Feijóo se enteró por un teletipo de que Pérez Llorta había negociado con Vox un acuerdo de Gobierno después de las elecciones municipales y autonómicas. Acuerdo que en su momento le complicó la vida a Núñez Feijóo.

La periodista Ainhoa Martínez señala que si se ha tardado en confirmar el nombre de Pérez Llorca ha sido porque "Génova quería recuperar el control de los tiempos de la sucesión de Carlos Mazón y porque hay una relación de desconfianza hacia Pérez Llorca".

