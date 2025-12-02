Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Dana

Pérez Llorca toma posesión como president de la Generalitat y pide perdón a las familias de las 229 víctimas mortales de la Dana

Juanfran Pérez Llorca ha apelado a la reconciliación "entre todas las víctimas y todas las Administraciones".

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran P&eacute;rez Llorca

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez LlorcaEFE

Publicidad

Beni López | Ángela Clemente
Publicado:

Juanfran Pérez Llorca ha tomado posesión este martes como octavo president de la Generalitat Valenciana. En su primer discurso como nuevo presidente, Llorca ha querido pedir perdón por las 229 víctimas mortales de la dana. Un discurso con el que ha jurado su cargo en Les Corts y ha garantizado que guardará "fidelidad a la Generalitat".

Con unas palabras con las que va "mucho más allá de un formalismo institucional", Pérez Llorca apela al "inicio de un diálogo y de un entendimiento que debemos tener y que debemos saber mantener". "Ha sido un año largo y duro para el conjunto de la sociedad valenciana, un año de mucha tensión, de mucha crispación, que solo ha añadido más dolor al dolor" ha apuntado.

"Ni el día 29 -de octubre de 2024- ni los días posteriores las administraciones públicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad y por eso comienzo esta intervención pidiendo perdón", ha expresado.

El nuevo president ha apelado a que estas disculpas sean "el inicio de una reconciliación entre todas las víctimas y entre todas las administraciones". Asimismo, ha lamentado los debates sobre "las víctimas y de los afectados, que ya no merecen sentir más soledad" y ha invitado a "cerrar estos debates, que solo provocan resentimientos".

Un Gobierno que trabajará "cuanto antes"

Asimismo, el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana ha avanzado que empezará a diseñar un Gobierno que "se ponga a trabajar cuanto antes". No obstante, no ha avanzado más detalles porque le gusta "medir muy bien los tiempos".

Con agradecimientos a las formaciones políticas y a la "sociedad civil, militar y eclesiástica", Juanfran Pérez Llorca ha puesto de relieve que son "representantes del pueblo". "No tenemos que perder nunca ese concepto, que es muy importante", ha señalado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Sánchez entrega a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo dentro de las promesas pendientes con Junts

Sánchez entrega a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo dentro de las promesas pendientes con Junts, streaming en directo

Publicidad

España

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca

Pérez Llorca toma posesión como president de la Generalitat y pide perdón a las familias de las 229 víctimas mortales de la Dana

Sánchez entrega a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo dentro de las promesas pendientes con Junts, streaming en directo

Sánchez entrega a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo dentro de las promesas pendientes con Junts

Santos Cerdán

El PP citará a Paqui Muñoz, esposa de Santos Cerdán, en la comisión Koldo del Senado

Alfonso Fernández Mañueco
Entrevista

Mañueco señala que Sánchez "va a escándalo diario" y "está más preocupado por sus compañeros de Peugeot"

Feijóo
Oposición

Feijóo responde a Sánchez: "Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez tanto en el Gobierno como en el PSOE"

Pedro Sánchez
Ábalos

Pedro Sánchez niega las acusaciones de Ábalos: "No vamos a aceptar chantajes y amenazas"

Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este mismo martes un real decreto ley que recoge algunos de sus compromisos alcanzados con el partido que lidera Carles Puigdemont.

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez
Begoña Gómez

Air Europa niega pagos o mediación de Begoña Gómez en el rescate de la aerolínea en 2020

La aerolínea señala que "en ningún momento" se le solicitó "intermediación o gestión alguna" para el procedimiento administrativo.

Ábalos

El hijo de Ábalos asegura que Pedro Sánchez ordenó a su padre "ir a ver a Delcy a Barajas"

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

Ábalos y Koldo cambian de estrategia y señalan a Begoña Gómez mientras Sánchez guarda silencio

Imagen del expresident, Carlos Mazón

El PP valenciano asigna a Mazón una portavocía en las Corts y cobrará un extra mensual de 634 euros

Publicidad