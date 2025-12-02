Pérez Llorca toma posesión como president de la Generalitat y pide perdón a las familias de las 229 víctimas mortales de la Dana

Juanfran Pérez Llorca ha tomado posesión este martes como octavo president de la Generalitat Valenciana. En su primer discurso como nuevo presidente, Llorca ha querido pedir perdón por las 229 víctimas mortales de la dana. Un discurso con el que ha jurado su cargo en Les Corts y ha garantizado que guardará "fidelidad a la Generalitat".

Con unas palabras con las que va "mucho más allá de un formalismo institucional", Pérez Llorca apela al "inicio de un diálogo y de un entendimiento que debemos tener y que debemos saber mantener". "Ha sido un año largo y duro para el conjunto de la sociedad valenciana, un año de mucha tensión, de mucha crispación, que solo ha añadido más dolor al dolor" ha apuntado.

"Ni el día 29 -de octubre de 2024- ni los días posteriores las administraciones públicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad y por eso comienzo esta intervención pidiendo perdón", ha expresado.

El nuevo president ha apelado a que estas disculpas sean "el inicio de una reconciliación entre todas las víctimas y entre todas las administraciones". Asimismo, ha lamentado los debates sobre "las víctimas y de los afectados, que ya no merecen sentir más soledad" y ha invitado a "cerrar estos debates, que solo provocan resentimientos".

Un Gobierno que trabajará "cuanto antes"

Asimismo, el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana ha avanzado que empezará a diseñar un Gobierno que "se ponga a trabajar cuanto antes". No obstante, no ha avanzado más detalles porque le gusta "medir muy bien los tiempos".

Con agradecimientos a las formaciones políticas y a la "sociedad civil, militar y eclesiástica", Juanfran Pérez Llorca ha puesto de relieve que son "representantes del pueblo". "No tenemos que perder nunca ese concepto, que es muy importante", ha señalado.

