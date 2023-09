El precio del aceite dispara el IPC: esto es lo que pagan nuestros vecinos europeos por una botella

En estos momentos quien tiene un olivo tiene un tesoro porque el precio del aceite sigue subiendo de forma imparable. Debido a que se ha disparado el IPC un 52,5% en un año y en los meses de julio a agosto el aceite ha subido un 8,7 %. Siendo el problema que no hay aceite en la almazaras por muy alto que se estén pagando. Muchos agricultores señalan la sequía como el origen del repunte de precios en los supermercados y es que la falta de agua ha causado mala cosecha, pues no se prevé llevar a los niveles necesarios para satisfacer la demanda.

Lorena García nos cuenta desde el programa de Espejo Público que "no hay aceite y el que viene en la próxima campaña no va a ser ni bueno, ni abundante porque las aceitunas están muy pequeñas, han cogido muy poca agua por la sequia y por mucho que llueva ahora, no van a mejorar." Con todo esto, muchos consumidores se han quejado del precio del aceite de oliva que se sitúa en España a 8,40€ el litro en el mercado. A medida que continuamos enfrentando desafíos climáticos y económicos es importante reflexionar cuanto afecta esto a consumidores y productores.

¿Cuánto se esta pagando el aceite fuera de nuestras fronteras?

En España, el litro de aceite se cotiza a una media de 8,40€, mientras que en el extranjero, a pesar de los costos de transporte y distribución, se mantiene en un nivel similar. Aunque el nivel de vida y las rentas en esos países son superiores, la disparidad de precios entre naciones es prácticamente inexistente. Esta situación plantea interrogantes sobre los factores que influyen en el coste del aceite en el mercado internacional y cómo esto puede afectar a la economía del sector agrícola y a los consumidores.

Aceitunas de Marruecos

Además del precio, surge controversia con las aceitunas provenientes de Marruecos debido a una alerta sanitaria de la Unión Europea. Están llegando aceitunas con el pesticida "clorpirifós", el cual está prohibido en la UE desde 2019 por su potencial peligrosidad. Francisco Moscoso, agricultor y secretario de la Unión de Pequeños Agricultores, expresa su indignación porque estas aceitunas de Marruecos se están comercializando en condiciones deficientes. El problema radica en que "nosotros cumplimos con todas las regulaciones de la Unión Europea", y les indigna que productos de terceros países que no cumplen con los estándares fitosanitarios estén entrando al mercado. Es necesario implementar un control para asegurarse de que los productos que atraviesan la frontera sean sometidos a los análisis pertinentes antes de ser comercializados, ya que si las aceitunas muestran resultados adversos una vez que ya están en el mercado y han sido vendidas, no sirve de nada. Además segura que esto tiene implicaciones graves para la salud, dado que puede ser cancerígeno.

En este momento, la cosecha de aceitunas debería estar en su fase final, con un buen tamaño y color sin embargo, si no llueve antes de fin de mes, las aceitunas caerán al suelo. Amenas Francisco nos cuenta que el principal problema con el aceite es que el año pasado se produjeron 600.060 mil toneladas, cuando en una buena temporada se podrían producir aproximadamente 1 billón y medio en toda España. Resolviendo así la incógnita que nos ha generado a todos que el precio del aceite se encuentre al mismo coste en varios países "se vende al mismo precio porque lo adquirieron a bajo costo, y ahora lo comercializan a un precio elevado, aprovechándose de los agricultores que no recibirán una compensación justa."