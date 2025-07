La policía confirma que Cayetano Rivera actuó de forma agresiva: "Nos requieren por una situación descontrolada ante un hombre violento"

Siguen saliendo nuevos datos de lo que ocurrió la madrugada del domingo al lunes entre Cayetano Rivera y los empleados de un restaurante de comida rápida, y los policías que acudieron a la llamada. Hoy, en Más Espejo, el abogado del torero, Joaquín Moeckel, ha detallado cuál es la versión del diestro: "Hubo una desproporción absoluta".

El letrado sevillano denuncia que la actuación fue exagerada para lo que estaba ocurriendo: "Que en un rifirrafe, por una interpretación de tickets en una hamburguesería, llegue la policía. Tendría que haber una amenaza a los empleados y no hay anda de eso. Lo normal es que yo diga, pero qué está diciendo, pero no sé qué tiene la actuación para tirar a alguien al suelo". Moeckel asegura que fue una simple discusión, que no hubo faltas de respeto hacia los trabajadores. Al contrario, Cayetano no está de acuerdo por cómo le están tratando y comienza a grabar con su teléfono móvil a la empleada: "Él estaba grabando como diciendo que la empelada estaba teniendo una actitud respecto al establecimiento incorrecta".

"¿Cuatro policías para una persona super violenta? Menos mal que no era yihadista"

La defensa de Cayetano no está de acuerdo con la intervención policial. Hasta agentes de policía estuvieron en la detención. Dos de paisano y dos con uniforme: "¿Cuatro policías para una persona super violenta? Menos mal que no era yihadista. Pero Cayetano Rivera Ordoñez, ¿Quién es? ¿Un yihadista? ¿Un delincuente potencial? ¡Por favor!"

Muy crítico ha sido Joaquín Moeckel también con cómo le trataron en los calabozos. Sobraban las esposas: "Estando en el calabozo está esposado, cuando en el calabozo contiguo había tres personas detenidas sin esposas. ¿Era necesario ese trato?".

La versión de la Policía

Serafín Giraldo, inspector de Policía Nacional, tiene una versión diferente. Según los agentes, Cayetano tenía una actitud agresiva: "La policía es requerida ante una situación descontrolado ante un hombre violento. Se encuentran con una persona agresiva, que no colabora, que no abandona el lugar y que estaba teniendo un enfrentamiento con los empleados".

Esta actitud agresiva de Cayetano aseguran, que desembocó en enfrentamientos: "Esta persona se enfrenta a los propios policías y acaba detenido por su actitud agresiva".

Ante las acusaciones de que fueron desproporcionados con él, Giraldo se explica: "No pidió el habeas corpus, por tanto no creyó en ese momento que la detención era ilegal. Hemos sido en este caso demasiado garantistas, muy garantistas. En apenas cuatro horas, para evitar daños de imagen, estaba en libertad. Creo que la actuación ha sido demasiado justa".

"Esta persona se enfrenta a los propios policías y acaba detenido por su actitud agresiva"

Sobre por qué le dejaron las esposas puestas mientras estaba en el calabozo, aclaró cuál es el protocolo: "Los grilletes se ponen por la propia seguridad del detenido y por la seguridad de los agentes. Todos los detenidos con cierta violencia, con cierta agresividad, viajan engrilletados y si tienen que permanecer dos, tres, cuatro horas engrilletados, pues lo tienen que pasar. Si una persona es agresiva hay que engrilletarla, no hay más".

Dos versiones muy diferentes de un mismo hecho. Las cámaras de seguridad y los testigos serán los que quién tiene la razón.

