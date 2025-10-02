La polémica reaparición de Andrés Pajares: "A sus 85 años no tiene muchas ganas de volver a hablar con nosotros"

En los últimos tiempos su nombre ha salido a la palestra con motivo del cambio de imagen de su hijo Andrés Bruguera. El hijo del actor acaparó las portadas de la prensa rosa recientemente. Tras años alejado de los focos sus seguidores le encontraban muy diferente al Andrés que habían visto paseándose por los platós durante años.

El que ha sido captado ahora por las cámaras ha sido Andrés Pajares junto a su pareja Juani. El actor salía del teatro agarrado a su mujer sin muchas ganas de hablar con los medios de comunicación. "A sus 85 años no tiene muchas ganas de volver a hablar con la prensa", decía Gema López.

"Si no le hubieran mandado que parara a Andrés Pajares no lo habría hecho"

Raúl García, alias 'aplausito', reconocía que él no hubiera parado a Andrés Pajares si se lo encontrara por la calle por no querer molestarle a su edad. Ponía sobre la mesa que había sido el reportero Sergio Pérez quien había interpelado a Pajares pero sabe que si lo ha hecho ha sido porque alguien le mandó hacerlo. "Si no fuera porque se lo mandaron no lo haría", señala.

