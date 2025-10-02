Antena 3 LogoAntena3
Jorge Fernández, muy sorprendido en la presentación de Tamara: “¿Por qué te gusta pasarlo mal?”

La concursante ha demostrado ser fanática de todo lo que le dé miedo, algo que ha pillado por sorpresa al presentador de La ruleta.

Arancha Mela
En esta ocasión, la concursante del atril rojo es Tamara, una chica madrileña que en su presentación ha comentado que es fanática al terror.

Aunque es algo muy común en la sociedad, Jorge Fernández se ha quedado alucinando.

El presentador, muy sorprendido le ha comentado a la concursante: “¿Por qué te gusta pasarlo mal?”. Sin embargo, Laura Moure ha apoyado a Tamara con su opinión.

