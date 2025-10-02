"Los médicos no podemos dar pena con los sueldos que tenemos pero nadie piensa que trabajamos 250 horas al mes"

Tamara Contreras del Pino es médico y ha llegado a trabajar 120 horas en 10 días. "144 horas en 14 días es normal y también legal", afirma. Esta doctora explica que la huelga de sanitarios convocada para este viernes tiene como objetivo que sean los propios médicos quienes se sienten en la mesa de negociación del Estatuto con la ministra Mónica García. Denuncia que son otras categorías sanitarias quienes negocian esta reforma "sin saber lo que es ser médico".

El objetivo de Tamara y de otras muchos médicos es el de iniciar una campaña para acabar con la barbaridad de las guardias de 24 horas. "Trabajamos todas las horas que haga falta, si nos tenemos que quedar 30 horas también nos quedamos en aras de la vocación y de nuestro servicio pero eso está acabando con la sanidad pública".

Señala la escritora y colaborador de Espejo Público Ana Iris Simón que esto crea situaciones en las que "igual te está pinchando la epidural alguien que lleva 23 horas y media sin dormir". "A mí eso no me da ninguna confianza", añade.

"Los médicos tenemos una jornada complementaria que no tiene nadie más en este país"

Explica que los médicos tienen una jornada llamada 'jornada complementaria' que no tiene nadie más en este país. Es obligatoria y añadida a la ordinaria. Se paga menos que la hora ordinaria, no cotiza y es infinita, sostiene Tamara, porque dicen que el máximo son 48 horas semanales pero puedes trabajar 46.

Esta facultativa quiere dejar claro que la ministra de Sanidad actual es la única que ha dado el paso de modificar el estatuto sanitario que desde 2003 "nadie toca porque no interesa". "Los sanitarios salimos muy baratos porque hacemos el trabajo de 3. Mi nómina será mayor que la de mis amigas pero porque trabajo el doble y el triple. Gano más porque trabajo mucho más y eso ha mantenido ese escenario. Los médicos no podemos dar pena con los sueldo que tenemos. Nadie piensa que trabaja 250 horas al mes y en verano si te quieres ir de vacaciones tienes que hacer el doble de guardias en la otra quincena porque somos los que somos. Si hago el cómputo de las horas trabajadas me podría jubilar 6 años antes que el resto".

