Mejores momentos | 2 de octubre
Jorge Fernández cuenta uno de sus secretos mejor guardados: "Yo también perdía las gomas de pelo”
Jorge Fernández ha hecho una confesión, Joaquín Padilla se ha quedado alucinado y ha prometido buscar fotos.
Este panel decía: “Gomas de pelo: cinta elástica que se pierde con facilidad”. En este momento, Jorge Fernández ha hecho una confesión y ha comentado: "Yo también perdía las gomas de pelo”.
Joaquín Padilla y el resto de las personas en el plató se han quedado muy sorprendidos ante el secreto de Jorge ya que nadie se esperaba eso. Y es que parece que nunca acabamos de conocer a nuestro presentador.
