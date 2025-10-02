Mejores momentos | 2 de octubre
"Ojalá todos los paneles fueran así": El golpe de suerte de Andrés con sólo dos tiradas
Jorge Fernández ha querido felicitar al concursante del atril azul por el panelazo que ha hecho rápidamente.
Andrés, el concursante del atril azul, ha resuelto uno de los paneles más rápidos y a su vez, muy bien resuelto. Este es panel dice: “Te pones una mascarilla facial… y llaman a la puerta para entregarte un paquete”.
El concursante ha resuelto el panel con rapidez, en solamente dos tiradas, y con bastante dinerito. El presentador ha felicitado a Andrés comentando: "Ojalá todos los paneles fueran así".
