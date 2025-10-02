Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 2 de octubre

"Ojalá todos los paneles fueran así": El golpe de suerte de Andrés con sólo dos tiradas

Jorge Fernández ha querido felicitar al concursante del atril azul por el panelazo que ha hecho rápidamente.

Arancha Mela
Publicado:

Andrés, el concursante del atril azul, ha resuelto uno de los paneles más rápidos y a su vez, muy bien resuelto. Este es panel dice: “Te pones una mascarilla facial… y llaman a la puerta para entregarte un paquete”.

El concursante ha resuelto el panel con rapidez, en solamente dos tiradas, y con bastante dinerito. El presentador ha felicitado a Andrés comentando: "Ojalá todos los paneles fueran así".

¡Enhorabuena Andrés! ¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre la jugada completa de Andrés!

