Pilar Eyre: "Le pediría a Letizia que dejara de fingir, no me gusta esta reina nerviosa y sobreexcitada"

Pilar Eyre lo tiene claro: todo lo que pasó durante la confirmación de la infanta Sofía fue una puesta en escena con la que la casa real pretendía dar una imagen de armonía entre las Reinas Letizia y Sofía. Pero a su juicio, la jugada no salió bien: "es increible la poca capacidad de simulación de la reina Letizia. Todo lo que pasó fue una exageración, un teatro". Pilar Eyre justifica así este interés en mostrar la supuesta buena relación entre suegra y nuera: "Es algo habitual. Hay acción y reacción. Era raro que Doña Sofía no fuera a Gales a la ceremonia de graduación de Leonor. Así que ahora han querido escenificar la supuesta buena relación entre doña Letizia y doña Sofía, pero queda poco natural. Letizia no es cariñosa ni es muy de tocar. Sus propias hijas lo dicen, que ni siquiera las besa en público"

"Doña Sofía debería apartarse y dejar de enredar"

La periodista y escritora no cree que Letizia sea la única responsable de la situación. También ha sido muy dura con doña Sofía. Según ella, "doña Sofía debería apartarse, porque contamina un poco estos escenarios. Los reyes son Felipe y Letizia y tendrían que tener libertad para actuar sin tener este peso encima de ellos. Debería dejar de "enredar", echarse a un lado y dejar a su hijo reinar tranquilamente. Y más ahora. es absurdo que esté ella, pero no don Juan Carlos. Una sí y otro no. Recordemos que ella es reina de España no por descendencia sino por su matrimonio con don Juan Carlos.

"No me gusta esta Letizia nerviosa y sobreexcitada"

Además, cree que la presencia de doña Sofía incomoda sobremanera a doña Letizia: "Siempre que veo a doña Sofía en alguna ceremonia, hay tensión. Y a mí me gusta ver a la Letizia natural, que hace discursos y demás, no a esta reina nerviosa y sobreexcitada que no sabe cómo ponerse ni actuar. Cuando está doña Sofía por medio, doña Letizia no es ella. Se comporta de otra manera y resulta violento. Yo le pediría a Letizia que dejase de fingir"

La supuesta mala relación entre las dos abuelas

Otro de los asuntos que ha abordado Pilar Eyre es la relación entre las dos abuelas de las infantas, doña Sofia y Paloma Rocasolano. Según sus informaciones, la reina Sofía está molesta por lo poco que ve a sus nietas, ya que cuando los reyes se van de viaje, es la madre de Letizia quien habitualmente se ha quedado con ellas. Cuenta incluso que en alguna ocasión doña Sofía ha ido espontáneamente a visitar a sus nietas y la persona que estaba al cargo de las niñas ni siquiera la ha dejado entrar en la casa a verlas. Y pese a que en las imágenes que hemos visto en televisión la relación entre ambas consuegras parece correcta, Pilar asegura que no es así: "esa relación que encarnan entre las dos abuelas no existe. He visto grabaciones realizadas por personas que estaban en esta confirmación, no las imágenes que hemos visto. Lo que hemos visto todos es que doña Sofía estuvo excesivamente cariñosa con Paloma Rocasolano, cogiéndola de la mano, y eso es algo inaudito en doña Sofía que no lo hace ni con su propia hermana Irene. Pero lo que luego yo he visto en esas grabaciones es cómo doña Sofía estuvo simpática, sonriente, amable y cariñosa con la actual mujer de Jesús Ortiz y en cambio a Paloma no se dignó ni a dirigirle la palabra. Inlcuso en un momento dado le dio la espalda y la dejó en una situación bastante desairada"

La gargantilla de Leonor, ¿regalo de un "noviete"?

También se ha referido a esa gargantilla que lleva la princesa Leonor con la palabra "amor" escrita en árabe. "Se ha dicho que se la ha regalado su abuelo", dice Eyre, "pero yo creo que es de un noviete. ¿Cómo se lo va a regalar su abuelo, que encima no habla una palabra de árabe? Lo lógico es que haya sido un noviete y ella lo quiso llevar en ese momento como un mensaje, como diciendo "aunque nos separemos, estás conmigo". Me pongo en la piel de una chica de 17 años y pienso que es lógico que se haya enamorado", ha concluído la periodista