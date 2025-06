El periodista Álvaro Frutos asegura que Koldo García habría pactado con la UCO

En las últimas semanas se han multiplicado las conversaciones telefónicas que han salido a la luz entre el exministro José Luis Ábalos, el conseguidor Koldo García y el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán. A esto se suma la información que ha trascendido sobre el informe de la UCO sobre la causa que investiga a Santos Cerdán. Esta salida a la luz de la información no habría sido algo casual.

Según manifiesta el periodista Álvaro Frutos la filtración de muchas de estas conversaciones respondería al pacto que habría hecho Koldo García con los agentes de la UCO. "Por amigos de la Guardia Civil creo que Koldo ha pactado con la UCO. Si no no estaría saliendo todo. Es una estrategia mediática para utilizar a los medios", añade.

Sobre la entrevista que concedió Andrea, pareja sentimental de Ábalos, a Espejo Público; opina Álvaro Frutos que se imaginaba a Ábalos diciéndole a Andrea lo que tenía que decir durante la conversación que mantuvo con Susanna. Pone en duda que Pedro Sánchez no supiera nada de la trama que involucraba a estos 3 miembros de su partido. "Tantas horas de coche... algún tipo de conocimiento tiene y si no no se entera de nada", determinaba.

"Puso esos audios encima del mármol de la cocina"

"Ha pactado con la Guardia Civil y puso esos audios encima del mármol de la cocina", añade el periodista.

Completa Susanna Griso señalando que en el registro de la casa de Ábalos la Guardia Civil "envió expresamente a una agente mujer" por si tenía que hacer un cacheo en la casa de Ábalos.

"La Guardia Civil no puede emitir opiniones de este tipo"

Olaya Salardón es portavoz de la asociación unificada de guardias civiles. No confirma la tesis de que Koldo haya pactado con la UCO y mantiene que desde el cuerpo no pueden emitir opiniones de este tipo ni tampoco aportar este tipo de información. Subraya que eso forma parte de un secreto profesional y unas investigaciones que han realizado los compañeros "en las que creemos que no nos debemos meter, eso ya los periodistas que sacarán su información".

