¿Quién puede ser Papa? Estos son los requisitos

Han pasado más de dos semanas desde que el papa Francisco murió en su residencia de la Casa Santa Marta a causa de un un derrame cerebral y una posterior insuficiencia cardiaca irreversible. Desde aquel lunes 21 de abril se ha celebrado el funeral y los cardenales se han reunido durante este periodo debatiendo sus ideas para la elección de un nuevo líder de la Iglesia Católica que se espera que esta semana le conozcamos.

El miércoles comenzó el cónclave y con él, el primer veredicto de los 133 cardenales electos. El resultado de la votación fue negativo, pues la chimenea expulsó un humo negro indicando que no había consenso entre los purpurados. Este jueves se realizan cuatro votaciones y dos fumatas, a no ser que a mediodía, en la primera, nos sorprenda el humo blanco por la chimenea del Vaticano.

Pero si desde entonces no hay Papa, ¿Quién se encarga de dirigir la Iglesia? Aunque no tiene las mismas responsabilidades que Francisco, el que se encarga de la administración temporal de la Iglesia es el actual camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farell.

¿Cuáles son los requisitos?

En el interior de la Capilla Sixtina hay un total de 133 cardenales que pueden aspirar a ser el Pontífice número 267. Aunque no son elegidos por inspiración divina sino que tienen que cumplir una serie de requisitos. El primero de todos es ser hombre, además de estar bautizado por la Iglesia Católica.

El futuro Papa suele ser un cardenal, aunque no es obligatorio serlo, pero en el caso de que sea el elegido para liderar la Iglesia debería ser ordenado obispo. Otros requisitos es que debe ser célibe y estar comprometido con la vida eclesiástica, es decir no tener un vínculo matrimonial y vivir la continencia sexual por un motivo religioso. El celibato sacerdotal es obligatorio en la Iglesia católica latina.

En cuanto a la edad, la edad no hay un límite establecida para serlo. Puede confundirse con el establecido para participar en el cónclave, fijado en los 80 años. "El límite de edad para ser papa no viene especificado por el derecho canónico, solo se pronuncia por el límite de edad para elegir Pontífice", explican fuentes de la Conferencia Episcopal (CEE). Pero aunque no haya una cifra mínima, se suele elegir a una persona de unos 60 años y con una amplia experiencia dentro de la Iglesia.

Los 133 cardenales no necesitan unos estudios establecidos para ser el próximo pontífice. Sin embargo, aquellos que suelen llegar a lo más alto de la Iglesia suelen tener una formación teológica y filosófica. Por ejemplo, han estudiado los grados académicos de teología, derecho canónico o filosofía, además de experiencia pastoral y administrativa. Así como en seminarios o universidades católicas o pontificias se han formado en filosofía y teología.

