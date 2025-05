Expectación en la Plaza de San Pedro con más de 40.000 fieles para conocer al nuevo papa: "Esperamos vivir este momento único aquí"

Son más de 45.000 personas pendientes del cielo buscando de una señal en forma de humo. Uno de los presentes en la Plaza de San Pedro explica que "ha pedido dos días libres en el trabajo", siente que debe estar presente "en las cosas importantes de la vida. Y esta es una de ellas". La fiel italiana Deborah Ruffalo dijo que "esperó ansiosamente y con gran anticipación" el humo que indicaría si un nuevo papa. El misterio entorno al nuevo papa se ha vivido a través de pantallas gigantes, turistas combatiendo el sol con paraguas, o incluso con prismáticos.

"Mañana esperamos vivir este momento único aquí"

A las 21:01 horas, la chimenea del Vaticano expulsaba humo negro, lo que significa que no ha había consenso entre todos los cardenales a la hora de elegir un nuevo papa. Se retrasaba alrededor de dos horas respecto al horario previsto, ya que se había anunciado que podría producirse sobre las 19:00 horas. Si el jueves no se llega a un acuerdo, mañana viernes se volverá a votar. Tras una votación que se ha hecho de rogar, algunos fieles se retiraban, pero otros muchos no han querido perderse un momento histórico como es el cónclave. Un fiel habla de esperanza en qué pronto se conozca al nuevo pontífice: "mañana esperamos vivir este momento único aquí", dice.

La gaviota protagonista del cónclave

Durante la espera, y en lo alto de todo, se ha podido ver una escena peculiar. La protagonista ha sido una gaviota, posando toda la tarde junto a la chimenea colocada en la Capilla Sixtina. Ha acaparado todas las miradas de las personas que, desde distintas partes del mundo, han seguido la conexión en directo. También los presentes en la plaza de San Pedro han podido contemplarlas, gracias a las pantallas colocadas en el Vaticano. Y como era de esperar, en redes sociales tampoco ha pasado desapercibida.

Los servicios de limpieza han trabajo sin parar, tras la primera jornada de cónclave. Tienen que dejar todo limpio y preparado para que a primera hora del jueces miles de personal acudan, de nuevo, para conocer el nombre del nuevo papa.

