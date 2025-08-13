Graduado en Derecho logra 38 matrículas de honor gracias a su método para tomar apuntes

Este graduado en Derecho culminó sus estudios con 38 matrículas de honor, una cifra excepcional en el contexto académico. Reconoce que su clave para alcanzar este nivel ha sido asistir a todas las clases y realizar apuntes a mano.

Durante los periodos de exámenes, el joven se aislaba para estudiar con intensidad, con el objetivo de obtener luego una vida completamente normal. También comentó de forma inesperada que ahora tiene novia.