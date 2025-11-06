Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Casi la mitad de los inquilinos en España vive en riesgo de pobreza: "El miedo a los imprevistos es constante"

En ciudades como Madrid o Barcelona, los hogares con menos ingresos destinan más del 70% de lo que ganan a pagar la vivienda. Muchos solo consiguen llegar a final de mes pidiendo ayuda a familiares.

Dificultades para pagar el aquiler

Lucía Piñar
Publicado:

Jenny, de 31 años, vive de alquiler en Valencia. Es viuda y madre de un niño con síndrome del espectro autista. "El alquiler me cuesta 850 euros al mes… La luz, el agua… es imposible. Estoy con crisis de ansiedad", cuenta. En su situación están muchas otras familias. La de Laura, por ejemplo: su padre cobra el salario mínimo y paga 900 euros de alquiler. "El miedo a los imprevistos es constante", reconoce.

Serafín tiene 58 años. Vive por 230 euros al mes en la pensión Nuestra Señora del Carmen, la más antigua y asequible de Vigo. Es lo único que puede permitirse. Pero su cierre es inminente, y tendrá que buscar otra opción. El problema es que, con los precios actuales del alquiler, no lo va a tener fácil. "Para encontrar habitación o vivienda está imposible", lamenta. Tanto él como otras veinte personas tienen hasta el 31 de diciembre para irse. Algunos aseguran que "se ven en la calle", porque no pueden asumir los costes de hoy en día.

El alquiler lo absorbe casi todo. "Se van 600 euros de alquiler cuando después cobro 1.000", explica una joven de Sevilla. Los hogares con menos recursos deben destinar más del 70% de lo que ganan al alquiler. Madrid y Barcelona están entre las ciudades europeas con mayor sobreesfuerzo.

En España, más del 40% de los inquilinos viven en riesgo de pobreza, el nivel más alto de la Unión Europea, muy por encima de Italia o Finlandia. Cáritas ha puesto el foco en este problema, ya que muchos solo logran salir adelante pidiendo ayuda a familiares o amigos. Solo así consiguen, mes a mes, resistir y llegar a final de mes.

Situación de exclusión social severa

En España, 4,3 millones de personas viven en una situación de exclusión social severa, de las cuales un tercio son menores. A este grupo se suman muchos de los 2,5 millones de jóvenes que sufren una precariedad estructural derivada de la temporalidad laboral y los bajos salarios.

Estos datos proceden del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, presentado este miércoles por Cáritas Española. El informe alerta de un proceso inédito de fragmentación social en el país, caracterizado por el encogimiento de la clase media y el desplazamiento de numerosas familias hacia estratos económicos inferiores.

Según el estudio, en 2024 la exclusión severa se situaba un 52% por encima de los niveles registrados en 2007. Tras dos décadas marcadas por crisis sucesivas, la recuperación económica no ha logrado evitar que España mantenga una de las tasas de desigualdad más elevadas de Europa.

