Al padre de Lamine Yamal le habían citado en el parking en el que le apuñalaron... ¿le tendieron una trampa?

El apuñalamiento del padre de Lamine Yamal fue un de las noticias del fin de semana. En Espejo Público estamos pendientes en todo momento de las noticias de última hora que llegan desde Barcelona, pero estos días hemos ido conociendo nuevos datos de cómo fue la trifulca que terminó con el ataque a traición a Mounir Nasraoui, el padre de Lamine. Analizamos la cronología de los hechos y nos detenemos en un detalle que podría resultar clave para la investigación: el padre de Lamine fue apuñalado en un parking en el que le habían citado. ¿Le tendieron una trampa?

A las 15:30 horas, el padre de Lamine sufre un incidente por el que le echan agua desde un balcón. Al parecer, se trata de un menor. Mounir se lo recrimina y la familia del niño se enzarzaría en una discusión que termina con una agresión que acaba cuando llega la Policía.

Unas horas más tarde, y según apuntan, el padre de Lamine es citado en un parking con la supuesta intención de arreglar las cosas, pero allí le asaltan varias personas y le apuñalan hasta en tres ocasiones. Apenas dos horas después ya habían detenido a tres personas, mientras que a la mañana siguiente detuvieron a una cuarta persona. Los cuatro han pasado a disposición judicial. Una de las principales cuestiones que aparecen es la de si le tendieron una trampa al citarle en el parking. Habrá que esperar a las investigaciones

El padre de Lamine Yamal habla por primera vez

Espejo Público ha emitido este viernes la entrevista en exclusiva del programa 'Chiringuito de Jugones' a Mounir Nasraoui. Se pronunciaba a través de una llamada: "Gracias a Dios me acaban de subir a planta y estoy un poco mejor". También explicaba que había que "estar más tranquilo por el bien de todos, y el mío y el de mi familia, tengo que estar más tranquilo porque no me queda otra, hay que pensar que la justicia hará su trabajo (...) que es lo más importante (...) todo tiene solución".

Mounir ha confesado que después del ataque sintió miedo: "Me veía entre la vida y la muerte, claro que tuve miedo, como cualquier ser humano". Aún desconoce cuándo le darán el alta, aunque espera que sea "lo antes posible y ya está, estar agradecido de volver a hablar", finalizaba.

Por el momento, se ha conocido que Nasraoui ya ha salido de la UCI y se encuentra fuera de peligro. Este mismo jueves se pudo ver al jugador del Barcelona, Lamine Yamal, yendo a visitar a su padre junto a otros familiares. Unas horas antes había asistido al entrenamiento matinal con el equipo, como viene siendo habitual.