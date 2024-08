El padre de Lamine Yamal habla por primera vez tras ser apuñalado: "Tengo que estar más tranquilo por el bien de todos"

El miércoles por la noche, el padre del futbolista Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, fue apuñalado por la noche en un aparcamiento en Mataró (Barcelona). Tras recibir al menos una puñalada en el tórax, y dos en la zona del abdomen y pecho, Nasraoui tuvo que ser trasladado al hospital universitario Germans Trias i Pujol de Badalona, Can Ru, donde las primeras horas habría permanecido en la UCI con pronóstico grave.

Según ha podido confirmar Antena 3 Noticias, fue el mejor amigo del padre de Lamine quien dio la voz de alarma a emergencias. A lo largo del jueves, los Mossos d'Esquadra detuvieron a cuatro personas, que serán acusadas de tentativa de homicidio. Los sospechosos permanecen en las dependencias de la comisaría de Mataró, aunque está previsto que en las próximas horas pasen a disposición judicial.

Nasraoui ya está fuera de peligro

La investigación continúa abierta, aunque las primeras informaciones apuntan a que el crimen podría estar relacionado con una pelea anterior, en la que Mounir Nasraoui habría estado involucrado. Algunos testigos de los hechos apuntan a que fue sobre las 20:30 horas, cuando le abordaron seis personas que salían de un vehículo.

Nasraoui ya ha salido de la UCI y está fuera de peligro. Ayer por la tarde quiso pronunciarse a través de sus redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo: "Gracias a todos por vuestros ánimos, ya estoy mejor, un fuerte abrazo para todos", aseguraba a través de 'stories' de Instagram.

El jueves también se pudo ver al jugador del Barcelona, Lamine Yamal, yendo a visitar a su padre en compañía de otros familiares. Unas horas antes tuvo que asistir al entrenamiento matinal con el equipo, como viene siendo habitual.

Un equipo de Espejo se ha desplazado hasta el barrio, donde ha podido hablar con los vecinos para descifrar algunos de los detalles del ataque. Pese al hermetismo que predomina en la zona, fuera de cámara algunos han confirmado que hay peleas en el barrio, pero se han visto sorprendido por la forma en la que esta ha escalado.

Sus primeras palabras: "Claro que tuve miedo"

Espejo Público también ha recuperado la entrevista en exclusiva del programa 'Chiringuito de Jugones' a Mounir Nasraoui. A través de una llamada, Nasraoui aseguraba: "Gracias a Dios me acaban de subir a planta y estoy un poco mejor", de igual manera explicaba que había que "estar más tranquilo por el bien de todos, y el mío y el de mi familia, tengo que estar más tranquilo porque no me queda otra, hay que pensar que la justicia hará su trabajo (...) que es lo más importante (...) todo tiene solución".

Mounir confiesa tras el ataque sintió miedo: "Me veía entre la vida y la muerte, claro que tuve miedo, como cualquier ser humano". Afirma que aún no sabe cuando le darán el alta, aunque espera que sea "lo antes posible y ya está, estar agradecido de volver a hablar", finalizaba.