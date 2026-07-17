Javier firma una exhibición en AlaZ y vuelve a quedarse a dos letras del bote de Pasapalabra

Javier arranca AlaZ con una ventaja de cuatro segundos y protagoniza una brillante primera vuelta. Tras pasar la B, enlaza una serie de 15 aciertos y termina su participación con 23 respuestas correctas, quedándose a solo dos letras del bote.

La actuación deja a David en una situación muy comprometida. Con doce aciertos cuando aún le quedan numerosas letras por resolver, el concursante necesita una remontada para escapar de la Silla Azul y mantener vivas sus opciones en Pasapalabra.

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