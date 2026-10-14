Albert Rivera: "No creo que sorprenda a nadie si digo que no voy a votar a Pedro Sánchez"

Albert Rivera cree que la nueva formación de izquierdas 'Frente Amplio', que aglutina a varios partidos, está movida por el ansia de repartirse cargos de quienes la conforman. "El juego de estas batallitas de partido genera rechazo en la ciudadanía. Viendo el frente igual no es tan amplio", apuntaba sobre este paraguas de partidos de izquierdas.

Recuerda que cuando él mismo formó Ciudadanos tuvo el debate de nacer con vocación de ser partido o una coalición de partido. Considera que el hecho de que una misma formación lleve 14 ó 16 siglas desdibuja el proyecto de la formación.

"Es importante que nos quitemos los complejos como país"

Cree que es importante "que nos quitemos los complejos como país" y pensar qué más hace falta para que defendamos un país "donde se han metido buques de guerra y 80.000 personas en una invasión". Aprueba la visita de los reyes a Ceuta. "Se está investigando en la Audiencia Nacional, que menos que defender que el Rey pueda ir en representación de una parte de España".

Lamenta que en algunos focos se diga que ir a Ceuta y Melilla es provocar por parte de los Reyes. "Son España y lo van a seguir siendo", concluye.

"No soy de los de reprocharle a la izquierda que defiendan los valores que yo defiendo"

Sobre la polémica de la portavoz del PSOE Montse Mínguez sobre las propiedades con las que cuenta su pareja destaca que él no está alineado con la mayoría en reprocharle a la izquierda que defienda los valores que él defiende. No va a criticar a la pareja de la portavoz porque tengan viviendas, lo que pide es que "no hagan decretos contra la propiedad privada".

"El problema de políticas radicales como la de la viviendas es que hay mucha gente trabajadora a la que le ocupan el piso ¿Esos señores qué son, fascistas? En un país en el que nos falta ahorrar no se puede criticar a quien ahorra, solo a quienes no dejan tener propiedad privada o no nos permiten ahorrar".

"Tengo difícil decidir mi voto para las elecciones del 29N"

Rivera no tiene claro a quién votará en las próximas elecciones generales del 29N. "Quien fundó y fue candidato de un partido tiene difícil decidir su voto en las próximas elecciones". Cree que estamos ante un fin de ciclo del 'sanchismo' y el 'plan Sánchez' llegan a su fin.

Pide un cambio político y cree que hay que ser exigente con ese cambio y al nuevo Gobierno pedirle que cumpla con las exigencias.

Respeta que se funden partidos nuevos como Democracia21, aunque cree que ahora es el momento de que el voto sea super seguro y haya cambio y con la ley electoral hay muchos votos que se van a la basura en este país. "Creo que hay que concentrar el voto en partidos que puedan gobernar".

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