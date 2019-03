Ortega Cano declara por la caída de una mujer en su finca

En Yerbabuena las aguas bajan revueltas. Una mujer ha sentado en el banquillo al torero José Ortega Cano como responsable civil de una caída que sufrió en el interior de la finca del torero. Pide 20.000 euros de indemnización.

Tiene 65 años y sufrió una aparatosa caída mientras trabajaba en la finca de José Ortega Cano. "He estado muy malita, me rompí el húmero y tuve un desprendimiento en el ojo", afirma a Espejo Público. Esta mujer intentó llegar a algún tipo de acuerdo tanto con Ortega Cano como con Gloria Mohedano, como gerentes de la finca. "Me llamó al día siguiente para ver cómo me encontraba y estuvo muy amable, pero después no volvió a llamar".