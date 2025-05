La opinión de Gonzalo Miró de los periodistas, tras recibir una pregunta sobre Amaia Montero: "Sois gentuza"

Un evento al que acudía recientemente Gonzalo Miró ha centrado muchas miradas. Una periodista lanzaba una pregunta al colaborador de 'Espejo Público' sobre la situación de la cantante Amaia Montero, reconocida amiga de Gonzalo. Él respondía sin concretar: "Está mejor. La veréis más pronto que tarde".

Varios de los presentes en plató consultaban a Gonzalo si había recibido algún toque por parte de la artista, dado que algunos medios le acusaban de 'haberse marcado un Cayentana Guillén Cuervo', por hablar sobre una reaparición de Amaia sobre los escenarios. Él negaba haber hablado de más y haber recibido ninguna llamada de atención. Lanzaba su primera pulla a los periodistas: "Los titulares son lo que son".

La periodista Gema López precisamente mencionaba los dos titulares que dejaba Gonzalo en su respuesta: "En breve" y "más pronto que tarde". El colaborador por su parte aseguraba que previamente ya se había pronunciado en los mismos términos en el programa.

Su opinión sobre los periodistas

Ante la insistencia por parte de Gema López y la presentadora, Susanna Griso, en obtener más información de Gonzalo sobre Amaia Montero, sus conversaciones mutuas y los siguientes pasos de la cantante, el colaborador expresaba lo siguiente: "Los periodistas en general sois muy tramposos".

El también periodista Miquel Valls preguntaba si hablar de Amaia Montero en plató, podría provocar la ira de la artista de la misma manera que ocurrió con el desliz de Cayetana Guillén Cuervo. Gonzalo era tajante: "Eso no va a pasar (...) A mi no me metáis en la relación de Amaia con el resto del planeta".

"Sois gentuza"

En un momento dado Gonzalo se desdecía y negaba haber pronunciado una palabras, por lo que Gema López pedía la repetición del momento. Esas palabras sí habían salido de la boca del colaborador y éste manifestaba su frustración entre risas: "Sois gentuza".

Últimas críticas recibidas

Uno de los últimos ataques que habría recibido Gonzalo se han producido por opinar sobre este y otros muchos temas. Algunos tratan de descalificarle llamándole 'todólogo': "Porque sé de todo", decía con ironía Miró.

Finalmente Susanna Griso le decía que quedaba liberado de permanecer en el plató, cosa que él celebraba con humor: "¿Ya os puedo perder de vista? Sois insoportables, de verdad".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.