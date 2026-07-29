Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, advierte: "Este verano está siendo el más cálido de toda la serie histórica de España"

Tras varios días de avance ininterrumpido de los incendios que afectan al centro peninsular, la situación en Madrid y Ávila mejora gracias al trabajo de los equipos de extinción, que han logrado contener los principales focos. No obstante, la llegada de una nueva ola de calor preocupa a los servicios de emergencia, que consideran de que el aumento de las temperaturas y los cambios de viento podrían complicar de nuevo la situación.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha advertido en Antena 3 Noticias del posible avance de los incendios ante la nueva ola de calor y sobre cómo afecta el cambio climático en la propagación de las llamas y cómo se originan.

Aumento de temperaturas en los incendios

En relación con el aumento de temperaturas y si esto perjudica a las labores de extinción, Del Campo afirma que en los incendios de Madrid y Ávila "se podrán alcanzar temperaturas de 36 a 38 grados", indica. "La humedad relativa va a bajar, y esto siempre aviva de alguna manera el incendio", explica el portavoz. "El viento procedente del sur y suroeste se va a intensificar al mediodía y puede dejar algunas rachas de 40 o 45 km/h. Esto puede ser el factor más adverso para seguir atajando el incendio", revela.

Nueva ola de calor de esta semana

El portavoz de la Aemet informa sobre un riesgo de incendio generalizado. "Puede ser una ola de calor larga", señala. "No es descartable que se prolongue hasta comienzos de la semana que viene", augura Del Campo.

"El calor continuado, la poca recuperación nocturna...Todo esto dispara el peligro de incendios a niveles muy altos, incluso extremos en buena parte de la península, también en Baleares", señala. "También en Canarias", añade.

El cambio climático provoca episodios de calor más frecuentes

El portavoz de la Aemet explica que la rápida propagación de estos incendios se debe a varios factores que considera "innegables": "El tipo de usos de suelo" es uno de ellos, "la acumulación de combustible en los bosques" también empeora la situación.

No obstante, Del Campo asegura que "también la meteorología juega un papel crucial". De hecho, afirma que el cambio climático lo que hace es "provocar episodios de calor más frecuentes, más intensos y más extensos también". Esto favorece el "rápido secado" de los bosques. Esto deriva en que, tras surgir un incendio, este "arde de manera muy, muy rápida y hace muy difícil que se pueda atajar el incendio con rapidez", explica el portavoz.

Ya son cuatro olas de calor en este punto del año

Sobre si es una circunstancia normal que en julio estemos en la cuarta ola de calor, Rubén del Campo asegura que "no, no es en absoluto normal".

"En los últimos 25 años del siglo XX sólo hubo dos olas de calor en junio", advierte. "En los 26 años que llevamos de siglo XXI hemos tenido 10 olas de calor en junio", añade.

Otras consecuencias del cambio climático es que "el calor se va adelantando y lo que antes no era normal ahora sí que está comenzando a serlo". Además de estos datos, Del Campo revela que "este verano, con los datos que tenemos hasta ahora", afirma que "está siendo el más cálido de toda la serie histórica de España".

No habrá un pico de claor, sino dos

En vez de un pico, "tendremos dos", advierte el portavoz. "Temperaturas que puedan superar los 40 o incluso los 42 grados" en el este peninsular. El segundo será en el sur y en el este peninsular, el viernes. No obstante, indica que más que picos, habrá temperaturas "constantemente altas" durante la hora de calor.

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