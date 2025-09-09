La odisea de un redactor de Espejo Público para encontrar piso de alquiler en Madrid: "Si esta casera era así, a la larga no me interesaba"

La noticia de renovar su contrato con el programa Espejo Público llenó de alegría a Rodrigo. Una buena noticia que se ha visto ensombrecida por la dificultad de encontrar un piso de alquiler. El periodista ha estado días inmerso en una espiral de visitas, entrevistas telefónicas y requisitos inalcanzables que han hecho peligrar su continuidad en la capital. El joven cuenta cómo ha vivido una odisea de siete días para encontrar un techo bajo el que dormir.

La desesperación se apoderaba de él después de ver cómo se le acababa el contrato de su actual piso sin tener más opciones donde quedarse. Los precios de los escasos pisos que encontraba oscilaban entre los 1.500 y los 2.500 euros. Uno de los días de búsqueda Rodrigo se gastó 50 euros en un taxi. Se escapó del trabajo para que cinco minutos antes de llegar a la visita de la casa le dijeran que costaba mil euros más de lo acordado anteriormente.

Los inconvenientes para no poder acceder a un piso

"Llevo todo el día visitando pisos, son las 22.00 horas y estoy agotado", confesaba en una de las jornadas de búsqueda. Uno de los pisos que le interesa está disponible a cambio del pago de 6 mensualidades. Para acceder a él tendría que abonar 10.200 euros. Otros inconvenientes con los que se encuentra son los de no tener una nómina anual, un contrato de mínimo 4 años o inmuebles donde solo aceptan chicas.

Finalmente Rodrigo ha encontrado un estudio en el centro de Madrid de apenas 15 metros cuadrados, un quinto sin ascensor por 700 euros. La casera le comunica que está interesada en su perfil pero que se lo ha ofertado a otras dos personas más y el primero que llegue es a quien se lo alquilará. Finalmente ha conseguido un inmueble para alquilar pero no el de la casera que le pedía ser el primero en responder a su llamada: "

