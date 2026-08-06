Antecedentes por violencia machista, un robo y una separación: Claves e incógnitas del tiroteo mortal en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes

Una guardia civil ha fallecido este viernes tras recibir varios disparos por su expareja, también agente de la Benemérita, en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes. Ambos tenían 3 hijos de corta edad y se encontraban en proceso de separación.

Continúa la investigación para intentar esclarecer los detalles del asesinato machista. La víctima, madrileña de 50 años figuraba en el sistema VioGén de seguimiento policial a víctimas de violencia de género tras haber denunciado malos tratos.

Su asesino, gallego de 49 años y agente de la Guardia Civil destinado en Zamora, estuvo hace un tiempo trabajando en el cuartel de Llanes y tenía todo estudiado para entrar sin ser visto.

Claves e incógnitas

Los hechos se produjeron a las 13:30 horas, el agresor accedió por un punto distinto de la entrada principal, el garaje, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. Se dirigió directamente hacia ella y la disparó mortalmente

Los primeros detalles de la investigación esclarecen que el hombre le robó el arma a un compañero o la pudo obtener abriendo una de las taquillas del cuartel, puesto que días atrás había recibido la resolución de separación del servicio, por lo que ya no disponía de su arma reglamentaria.

Tras el ataque, el agente intentó escaparse del resto de compañeros y marcharse del cuartel, en ese preciso momento, otros dos guardias civiles le abordaron y el hombre abrió fuego contra ellos. El teniente que salió a por él resultó herido grave por un disparo en la pierna mientras que otros efectivos utilizaron sus armas para neutralizar al hombre y evitar su huida.

El agresor acabó muerto

El presunto autor, herido por los efectivos, acabó muriendo por las heridas recibidas, tras ser atendido por los servicios sanitarios en una UVI móvil durante su evacuación al hospital.

El ayuntamiento de Llanes ha decretado luto oficial este jueves y viernes por el asesinato. La Alcaldía ha dictado una resolución en la que expresa su "más rotunda condena y repulsa institucional" ante estos hechos, así como su "compromiso con la erradicación de la violencia de género en todas sus formas". Durante el periodo de luto oficial, las banderas de los edificios públicos del municipio ondearán a media asta.

De confirmarse de forma oficial, esta sería la víctima mortal número 34 por violencia de género en España en lo que va de 2026 y la número 1.375 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales en 2003.

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