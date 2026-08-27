Desaparecidos más de 400 turistas tras una brutal riada en Nepal: “Parece una película, pero es real”

Más de 400 turistas permanecen desaparecidos después de una brutal riada en Nepal. La situación ha generado una enorme preocupación mientras se intenta conocer el paradero de los afectados y se afrontan las consecuencias de las inundaciones.

El desastre ha sido abordado en Y ahora Sonsoles, donde se ha trasladado la gravedad de lo que está ocurriendo sobre el terreno. “Lo están pasando muy mal” y “parece una película, pero es real” son algunos de los testimonios sobre una situación marcada por la incertidumbre.

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