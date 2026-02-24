Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Así contaba Antena 3 Noticias el inicio de la guerra en Ucrania hace 4 años: Imágenes y sonidos que ya son historia

Hace 4 años una guerra se desataba en Ucrania. Los inicios fueron cerca de tres horas intensas, apasionantes y frenéticas en la redacción de Antena 3 Noticias. El comienzo de la guerra nos dejó imágenes, sonidos y el testimonio de los corresponsales. Así lo contaba Antena 3 Noticias.

Guerra Rusia-Ucrania minuto a minuto: La ofensiva rusa para tomar Avdivka amenaza con convertirse en otra 'picadora de carne'

Zelenski, presidente de Ucrania | EFE

Laura Simón
Publicado:

España estaba despertando. Eran las 6.00 horas y mientras la mayoría dormía la guerra veía sus primeras luces. Rusia había atacado Ucrania. A partir de ahí la información fue constante. Sobre las 4.00 horas empezaba todo. Desde la redacción de informativos estábamos pendientes de todos los puntos calientes que dejaba la noticia con los corresponsales narrando la última hora: José Ángel Abad, Guillermo Pascual y Leticia Álvarez.

Jarcóv había sido atacado y las conexiones en directo se tenían que interrumpir para que los periodistas se pusieran a salvo, ya que estaban contando lo que ocurría a escasos metros. En esos momentos se buscaban las primeras reacciones políticas y movimientos internacionales. Declaraciones, imágenes y sonidos que se convirtieron en nuestro despertador. Con la urgencia y la responsabilidad de contar lo que estaba pasando, cuando está pasando.

Zelenski recuerda la conversación que tuvo con Biden

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con motivo de cumplirse el cuarto año de la invasión rusa a gran escala de su país, ha recordado la conversación telefónica que tuvo con el entonces presidente de EEUU, Joe Biden, en el sentido de que no huiría de Ucrania y que lo que necesitaba eran armas.

"Aquí hablé con el presidente Biden y también aquí escuché: ‘Volodímir, hay peligro, debes salir urgentemente de Ucrania. Estamos listos para ayudarte en eso'. Y yo que le contesté que necesitaba armas, no un taxi", dijo Zelenski en un discurso grabado desde el despacho del búnker de la oficina presidencial ucraniana en el que se produjo esta llamada.

El presidente ucraniano recordó que, tal y como hizo él mismo ante la oferta de Biden y pese a los pronósticos que preveían que Ucrania caería en apenas unos días, los ucranianos resistieron a las fuerzas invasoras y siguen haciéndolo cuatro años después.

Zelenski hizo un repaso a los principales hitos de la guerra, recordó las peores atrocidades cometidas por Rusia, en lugares como la ciudad de Bucha de los alrededores de Kiev, y destacó el heroísmo y la capacidad de adaptación de los ucranianos, así como el incremento gradual de una ayuda militar internacional que en algunos casos empezó con cascos hasta llegar aviones F-16 y misiles de larga distancia.

