Francia suspende el acceso a Shein tras la polémica por la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas

Francia ha dado un golpe sobre la mesa contra Shein tras destaparse la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil en su plataforma. El Ejecutivo francés anunció la suspensión temporal de Shein hasta que la empresa demuestre que “todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes”.

“Por instrucciones del primer ministro, Sébastien Lecornu, el gobierno suspende Shein temporalmente para que la plataforma demuestre a las autoridades que todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes”, trasladó el gabinete del ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure. El entorno de Lecornu revisará la situación en 48 horas.

Minutos después, Shein comunicó que suspende en Francia la venta de productos ofrecidos por vendedores externos, decisión tomada “tras las preocupaciones suscitadas por ciertos anuncios de vendedores externos independientes”. La medida llega tras las denuncias por la venta de muñecas sexuales con apariencia de menores y descripciones de carácter pedo-pornográfico.

Coincide con la primera tienda física en París

La orden del Gobierno se conoció dos horas después de la apertura de la primera tienda física de Shein en París, un espacio de 1.200 m² en la sexta planta de los grandes almacenes BHV, frente al Ayuntamiento y a dos pasos de Notre-Dame.

La polémica se intensificó al difundirse la detención de un hombre en Bouc-Bel-Air (cerca de Marsella) tras interceptarse un paquete con una muñeca sexual de aspecto infantil comprada en la plataforma.

La Fiscalía de París abrió diligencias por “difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica” y por la “difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores”. El expediente también afecta a AliExpress, y en la segunda infracción figuran Temu y Wish. Lescure ya había señalado que “no le temblará la mano” para prohibir la actividad si se constataban conductas ilícitas.

Control parlamentario y agenda política

El 18 de noviembre, directivos de Shein deberán comparecer ante una comisión de investigación de la Asamblea Nacional sobre cómo pudieron venderse productos ilícitos en Francia. En paralelo, un grupo transversal de diputados anunció una resolución europea para endurecer la respuesta a la moda rápida y “adoptar una postura más firme contra Shein”.

El diputado de Los Republicanos, Antoine Vermorel-Marques, ponente de la comisión sobre controles de productos importados, avanzó que denunciará ante la Fiscalía de París la venta de armas de categoría A (machetes y puños americanos) “tras descubrir anuncios en la plataforma”. “Se vende como un éxito de ventas en Shein e incluso con descuento para Navidad. Eso ya es demasiado”, escribió, recordando que en Francia “la venta de estas armas se castiga con 5 años de prisión y una multa de 75.000 euros”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.