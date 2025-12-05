El PSOE reconoce no haber "estado a la altura" al no "arropar" a las denunciantes de Paco Salazar

No fue hasta la reciente publicación de denuncias del 'diario.es', que el PSOE abrió una investigación. Tras esto, personas internas del partido como la portavoz de la Comisión de Igualdad socialista en el Congreso, Andrea Fernández, seguían a la espera de recibir explicaciones convincentes.

Este viernes 5 de diciembre, el PSOE ha roto su silencio y ha lanzado un comunicado interno a cargos del partido. En este admite su equivocación en "la comunicación con las personas denunciantes". Afirman que "no han estado a la altura", y que dicha comunicación "precisa de ser mejorada".

En la misma línea reconocen que las denuncias detallan "comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista": "Lamentamos no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias. Nos duele que haya sucedido".

El partido ha avanzado la situación actual de las denuncias contra Salazar, las cuales "están siendo analizadas y contrastadas por el Órgano contra el Acoso dentro del plazo, tal y como recoge el Protocolo". Posteriormente se recogerán en un informe con conclusiones de propuestas de medidas que a Organización valorará adoptar, el cuál será enviado a las partes y a la Secretaría de Organización.

En el comunicado reiteran la aprobación del Protocolo frente al acoso sexual en el partido, el 26 de mayo en la Comisión Ejecutiva Federal. Exponen que tras "las graves acusaciones" publicadas por el medio, Francisco Salazar, el 5 de julio, "fue apartado de todos sus cargos y responsabilidades". Destacan que "en ese momento", los órganos de dirección socialistas no habían recibido "denuncia o queja sobre el comportamiento" de Salazar.

Activan un canal

Sin embargo dos días después, el 7 de julio, la Comisión Ejecutiva Federal, "activa un canal específico" para que se puedan recibir denuncias de forma anónima en el Órgano contra el Acoso, donde se analizarán y contrastarán los hechos reportados.

Reafirman su compromiso a "seguir mejorando en la lucha contra el acoso hacia las mujeres y en el desarrollo de políticas de igualdad". Los socialistas exponen su "tolerancia cero con el acoso a mujeres" y celebran ser "el primer partido en España que cuenta con un protocolo frente al acoso sexual".

No obstante, señalan que "al ser un sistema innovador" conlleva a "mejoras continuas". Una razón que, según el expresan en el comunicado, "no va a escatimar en recursos hasta que este sistema sea óptimo".

Críticas a otros partidos

Después de las críticas de los partidos políticos de la oposición, el PSOE ha respondido en su comunicado alegando a la falta de un protocolo como el suyo en otros partidos: Ojalá otros partidos políticos se animen a desarrollar estos protocolos contra el acoso y una política feminista activa.

En la misma línea han asegurado que no permitirán "que se cuestione el compromiso del Partido Socialista con la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas, menos si cabe por parte de quienes banalizan, niegan y no combaten la violencia contra las mujeres".

El protocolo

El Órgano contra el Acoso desarrolla de forma independiente y autónoma sus funciones, a diferencia del resto de órganos. Además de no poder recibir ningún tipo de instrucciones, según recoge el artículo nº7 del Protocolo.

El partido explica en el comunicado como funciona el protocolo. Una vez han trascendido los 90 días desde el registro de cada denuncia, el sistema oculta para "extremar las garantías de protección de datos", recalcando que no se eliminan.

Se trata de una ocultación automática que recoger todas las denuncias del sistemas, ya sean anónimas o no, con el objetivo de salvaguardar la confidencialidad. Además, el propio Órgano puede "conocer y tramitar las denuncias" que entren por "otros cauces distintos al sistema informático habilitado para ello".

Para ello ponen de ejemplo el caso de Torremolinos: "Una compañera presentó una denuncia ante la Ejecutiva provincial de Málaga, que la remitió a la Ejecutiva regional y federal. Dando traslado esta última al Órgano contra el Acoso, quien inicia los trabajos de análisis en comunicación directa con la persona denunciante, al margen del sistema informático".

