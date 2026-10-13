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CAOS EN EL AVE

Miquel Valls no llega al programa por el colapso ferroviario: "Cada vez el servicio es peor y más caro"

Nuestro compañero Miquel Valls es uno de los 13.000 afectados por el caos ferroviario entre Madrid y Barcelona durante la operación retorno del puente de la Hispanidad. Los retrasos le han impedido llegar al programa y ha tardado 20 horas en completar su viaje. Así ha vivido la odisea.

Miquel Valls desde la estación

Miquel Valls no llega al programa por el colapso ferroviario

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Anna Martín
Publicado:

En plena operación retorno del puente de la Fiesta Nacional, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona quedó interrumpida durante horas tras declararse un incendio en un tren AVE a la altura de Ricla (Zaragoza), cuando circulaba desde Madrid-Puerta de Atocha con destino a Figueres.

Ahora, el caos continúa en las estaciones de Barcelona, Madrid y Zaragoza. Nuestro periodista Miquel Valls es uno de los 13.000 afectados por los retrasos provocados por la incidencia. De hecho, no ha podido llegar al programa y ha conectado por videollamada desde Madrid, justo a su llegada a la capital, para explicar cómo ha vivido las últimas horas.

La odisea de Miquel Valls para llegar a Madrid

Nos cuenta que ha tardado 20 horas en completar el trayecto, desde que salió de Tarragona hacia Barcelona hasta su esperada llegada a Madrid.

Su llegada estaba prevista para la noche de ayer. Sin embargo, tras coger un tren este martes por la mañana, debería haber llegado a Madrid a las nueve de la mañana. Los retrasos continuaron y, finalmente, ha llegado a la capital a las once.

Valls asegura que el "caos era absoluto". En la estación de Sants, en Barcelona, vio a muchas personas que "se quedaron tiradas sin información".

Nuestro compañero relata que, cuando empezó a conocerse la noticia del incendio, se sucedieron las cancelaciones y los retrasos. "Ahí empezó la locura", explica. Según cuenta, muchos viajeros estaban "indignados" porque habían pasado la noche viajando, mientras que otros tuvieron que pagarse un hotel y abandonar la estación.

"Óscar Puente ni estaba ni se le esperaba"

"Lo único que decían por megafonía en la estación es que había una incidencia y que restablecerían el servicio lo más pronto que pudieran", relata. Nuestro periodista asegura que no se ofrecieron más detalles sobre lo ocurrido. "Gente mayor, niños pequeños, sin agua, sin comida. Imagínate", añade.

"El ministro Óscar Puente ni estaba ni se le esperaba en este asunto", critica Valls. El periodista explica que pasó gran parte del tiempo revisando las redes sociales del ministro de Transportes por si publicaba alguna información, pero asegura que no fue así.

Su queja es contundente: "Cada vez los billetes son más caros y el servicio es peor".

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