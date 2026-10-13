El incendio en un tren provoca el caos en el AVE Madrid-Barcelona con 13.000 pasajeros afectados y retrasos de 9 horas

Caos y desesperación en la línea de AVE que une Madrid y Barcelona. Muchos pasajeros salieron de la ciudad condal en la tarde del lunes y no fue hasta la madrugada de este martes que llegaron a Madrid. En total se calcula que más de 13.000 viajeros se han visto afectados por retrasos de hasta 9 horas.

Alrededor de las 16:05 horas les comunicaron que se interrumpía la circulación ferroviaria del AVE Madrid-Barcelona por un incendio en un vagón del tren que partió de Puerta Atocha a las 14:27 horas con destino Figueres. Los 283 viajeros a bordo fueron evacuados del convoy sin tener que lamentar daños personales, pero esta incidencia obligó a suspender la circulación entre ambas ciudades provocando detenciones de trenes en distintas estaciones de la línea y la cancelación de las salidas.

Las horas pasaban y el caos, aumentaba, algunos se bajaron y volvieron en autobús en Barcelona, otros llegaron a Madrid en taxi. La queja generalizada es la falta de información. La incidencia ha afectado a 33 trenes y a casi 13.000 viajeros.

La circulación de la alta velocidad Madrid-Barcelona se restableció de forma progresiva a última hora de la tarde, aunque se mantuvieron los retrasos. Los trenes tuvieron que utilizar una vía única hasta que se retiró el convoy siniestrado

Del total de trenes afectados, 18 no han podido salir de su estación de origen y 14 quedaron detenidos en estaciones como consecuencia de la interrupción del tráfico ferroviario. Iryo cifraba en ocho sus trenes afectados y Ouigo en tres. Sumando a los usuarios de Iryo y Ouigo, la cifra se dispara por encima de los 15.000 afectados.

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