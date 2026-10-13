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Los Reyes en Ceuta

Los Reyes llegan a Ceuta entre la emoción de los vecinos: "Hoy es un día grande, pero que no se olviden de Ceuta"

La primera visita oficial de Felipe VI y Doña Letizia a Ceuta desde su proclamación en 2014 llega en un momento complicado, marcado por la presión migratoria. Los caballas viven la jornada con expectación y reclaman apoyo y soluciones.

Ceuties esperan a los Reyes

Los Reyes llegan a Ceuta entre la emoción de los vecinos

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María Martín
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Ceuta vive una jornada histórica. La llegada de los Reyes ha despertado una enorme expectación entre los vecinos, que ven en esta visita una oportunidad para trasladar sus preocupaciones y pedir que la ciudad no caiga en el olvido.

"Son bienvenidos. Estábamos deseando que esta visita se produjese porque necesitamos el aliento de la monarquía en estos momentos tan complicados para la ciudad y los ceutíes", explica una vecina.

Otros ciudadanos insisten en que la visita no debe quedarse en un gesto puntual. "Hoy es un día grande, pero tenemos que seguir trabajando y que no se olviden de Ceuta. Por favor, no os olvidéis de Ceuta, porque Ceuta se defiende, no se vende", reclama otra residente.

"Necesitamos ese arrope de parte de nuestro Rey"

Entre las personas que esperan poder dirigirse directamente a Felipe VI está Fani, que tiene claro qué mensaje quiere trasladarle: "Que no se nos olvide, que nos ayuden y que necesitamos una solución y que no nos abandonen".

La vecina asegura que la angustia ha ido aumentando durante las últimas semanas y reclama el apoyo de la Corona: "Son 74 días en los que la angustia cada vez ha ido a más y necesitamos ese arrope de parte de nuestro Rey".

La jornada también se vive como un símbolo de unidad, aunque los vecinos advierten de que los problemas continúan. "La situación sigue igual y no termina con la visita de los Reyes", recuerda otro ciudadano.

Entre la emoción y las reivindicaciones, los caballas comparten una petición: que la atención que hoy recibe Ceuta no sea pasajera y que esta visita sirva para impulsar soluciones a una situación que, aseguran, sigue generando preocupación.

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