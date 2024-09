Michelle Jiménez, ganadora de Miss Universo España, a los que critican su color de piel: "Yo no les diría nada, me parece desconocimiento"

Tras la visita de Miss Cataluña al plató de Espejo Público llega la ganadora del certamen, Michelle Jiménez a la que han preguntado por el desliz de su compañera. "Yo creo que todas en ese momento no estamos pendientes de lo que está respondiendo en el momento" ha respondido la miss.

En plató se ha vuelto a abrir el debate sobre hasta qué punto es correcto hacer estas preguntas en los certámenes de belleza. "¿Tú has visto alguna vez que a los culturistas les hagan una pregunta de cultura general?" ha preguntado Toni Cantó a los colaboradores.

"Tenemos clases de oratoria en las que trabajamos cómo hablar"

Michelle ha sido tajante con su respuesta y ha dicho que no son preguntas de cultura general, sino simplemente para que el jurado sepa cómo piensan las participantes. "El problema es que la organización no os prepare para eso" ha afirmado Mariló Montero, pero la miss ha contestado que tienen clases de oratoria, en las que se trabaja el cómo hablar y los temas que pueden salir en las preguntas.

Carolina Pulido, activista, ha entrado por videollamada. "Aquí hay una doble vara de medir" ha dicho. "La burla no hubiera sido tanta si hubiera sido en Míster Universo, que de hecho creo que no les hacen esas preguntas". "Sí las hacen" ha contestado firmemente Michelle. "Hay mucha permisividad a la hora de burlarse de las mujeres y no tanto de los hombres", ha continuado. Pero Mariló no está de acuerdo con la activista. "No vas solamente por guapa, tendrás que hablar en las entrevistas que te hagan, tienes que saber contestar y tener una obligación de leerte mínimo tres periódicos al día". "Lo que se busca en Miss Universo es una belleza integral, que no solamente sea exterior" ha concluido Michelle Jiménez.

La miss también ha recibido críticas por su color de piel, porque algunos consideran que no es la mejor representante para España, pero ella lo tiene claro: "Yo no les diría nada, me parece desconocimiento y no consigo entender cuál es la diferencia"