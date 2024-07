El mensaje que avisó a María José Suárez de la infidelidad: "La mayor estafa amorosa que ha sufrido en su vida"

Este martes se conocían nuevos detalles sobre la reciente ruptura entre la modelo que fuera Miss España, MaríaJosé Suárez, y el jinete Álvaro Muñoz Escassi. Cada vez parece más seguro que el final de la relación amorosa que ambos mantenían estaría resultando tormentoso y bastante traumático, en especial para una de las partes.

De todo a nada

Según ha podido saber el periodista de Espejo Público, Miquel Valls, la pareja había hecho planes para, por lo menos, todo el verano y María José estaría completamente entregada al jinete. Además, en un reciente crucero, al que acudieron juntos y al que habrían sido invitados como parte de una colaboración, el trato de Álvaro hacia María José, fue exquisito.

Todo cambió pocos días después de su regreso de la travesía. Los rumores sobre infidelidades han sobrevolado muchos de los noviazgos de Escassi, y según el periodista, es el motivo de la separación de la pareja.

El 'mail' de la infidelidad

Miquel Valls aseguraba que, apenas 48 horas después de finalizar el viaje en barco, la modelo y presentadora de televisión recibió un correo electrónico que hizo que su vida sentimental se desmoronara.

El mail en cuestión constaría de 5 puntos principales que darían suficientes detalles y razones a Mª. José para dar por terminada su relación con Muñoz Escassi. Miquel Valls enumeraba los apartados y su contenido:

Presentación de la persona y comunicación de la infidelidad .

de la persona y comunicación de la . Información del número de veces que se habrían producido infidelidades, y con quién.

que se habrían producido infidelidades, y con quién. Las supuestas intenciones de Álvaro con la persona en cuestión, junto a María José.

con la persona en cuestión, junto a María José. Explicaciones detalladas de las prácticas sexuales que realizaban.

que realizaban. Las promesas de Álvaro a su amante de pasar más tiempo con ella.

Víctima de un engaño

Después de leer el mensaje que acababa de recibir, la sorpresa de la modelo no podía ser mayor, calificándolo de "asqueroso". Aun así ella siguió en contacto con la otra persona y terminó por convencerse de que había sido objeto de "la mayor estafa amorosa que ha sufrido en su vida".

"Necesito no saber nada de esta persona"

Después de atar cabos, María José no necesitaba más pruebas y tomó la decisión con todas las consecuencias. También se mostraba más que segura de ella tras conocer la supuesta intención de Álvaro de continuar su romance, manteniendo en secreto su otra relación. Así, la modelo declaraba públicamente que no quería saber nada más de Álvaro, al que no perdonaría nunca, según afirmaba la periodista Gema López.

En unas breves declaraciones, la que fuera Miss España en el año 1996, afirmaba también que necesita "que pase el tiempo, para sanar" ya que se encontraría "en shock" tras recibir la "desagradable noticia", que también habría afectado a su familia.