Escassi supera rápido su ruptura, en compañía de una famosa actriz: ¿Cambio de look y cita a ciegas?

La semana pasada se daba a conocer la noticia de la ruptura entre el jinete Álvaro Muñoz Escassi, y la modelo y presentadora de televisión, María José Suárez. Ella misma era quien, a través de sus redes sociales, anunciaba que ambos habían puesto punto y final a su relación de aproximadamente 3 años.

Las sospechas de un infidelidad comenzaron a sonar hace algún tiempo y los rumores ya se extendían entre algunos círculos de gente cercana a los implicados. La mañana de este lunes salían a la luz nuevas informaciones a cerca de la separación de Mª. José y Álvaro.

"Algo grave e imperdonable"

La colaboradora de Espejo Público, Anabel Gil Silgado, confirmaba que, tras conocer la ruptura sentimental de la pareja, ha podido hablar con Mª José Suárez. Aseguraba Anabel que el final de la relación que mantenían se produjo 10 días antes de que ambos emprendieran un viaje en un crucero. En la travesía ambos dieron muestras públicas de amor, pero nada más lejos de la realidad, se trataría de un viaje pagado, pactado con la compañía, como ya adelantóEspejo Público el pasado viernes por la mañana.

Según continuaba relatando Gil Silgado, para María José, la gota que colmó el vaso fue un suceso ocurrido nada más regresar del crucero. Unos hechos que ella de momento no estaría por la labor de exponer, pero sí que se trataría de algo con lo que ella no estaría dispuesta a tolerar en una relación. Según Anabel "nunca la volveremos a ver con él" y es un capítulo de su vida que quiere cerrar para siempre y "no quiere saber nada más de esta persona".

"Una bonita amistad"

La periodista y también colaboradora del programa, Gema López, desvelaba que varias fuentes apuntarían a una 'bonita' relación de amistad, que habría quedado patente en la fiesta, entre Álvaro Muñoz Escassi y una actriz que lucía una larga melena rubia a su llegada al evento.

"Él estuvo toda la tarde y toda la noche pendiente de ella"

El color natural del pelo de esta actriz es castaño oscuro, y sin embargo ahora se la pudo ver muy cambiada, completamente rubia y bastante delgada. Se trataría de la reconocida actriz española de origen libio y tunecino, Hiba Abouk.

La periodista Pilar Vidal por su parte afirmaba que fue invitada a la fiesta del Turronero sin conocerle, a través de amistades mutuas y alguna que otra tercera persona "muy interesados en que ella estuviese", sugiriendo que pudo ser el propio Álvaro el que habría manifestado cierto interés en la presencia de la actriz.

"Una cita a ciegas"

Tanto Pilar Vidal como la también periodista Laura Fa, entendían que la presencia de Hiba Abouk en la fiesta del Turronero, fuera algo así como una especie de encuentro organizado o 'cita a ciegas' entre ella y Álvaro.

Todo apunta a ser cierto dado que poco después Laura Fa sacaba a la luz que la pareja abandonó la fiesta de manera conjunta.

"En el hotel, en habitaciones muy cercanas"

A esa información se sumaba la que aportaba Gema López, quien aseguraba que a la mañana siguiente fueron vistos desayunando juntos y en compañía de los hijos de ella, y poco después el jinete ayudó con su equipaje a la actriz.

Imágenes de la fiesta, ¿se conocían?

En unas imágenes exclusivas del programa se puede ver perfectamente a Álvaro en mangas de camisa, caminando junto a Hiba, que llevaba puesta la chaqueta de él. Ambos se dirigían a una zona apartada y vacía del recinto donde se celebraba la fiesta. Además, según Pilar Vidal, que se encontraba presente en el evento, los gestos de él denotaban "que le gusta o que quería intimar".

Tras la reciente ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, los presentes en plató se sorprendían por lo rápido que habría pasado él el 'duelo'. Al respecto, Gema López expresaba: "O les da igual porque van a oficializar algo, o fueron unos incautos".