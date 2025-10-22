Antena 3 LogoAntena3
El mejor amigo del español atrapado en Vietnam con pancreatitis aguda: "Se está infectando con bacterias del país para las que no tiene inmunidad"

La familia de Juan Manuel Serradilla está desesperada por trasladarle de vuelta a España. Este doctor jubilado permanece en estado grave en un hospital de Vietnam donde sufrió una pancreatitis aguda.

Español atrapado en la UCI.

Laura Simón
Publicado:

Juan Manuel Serradilla es un profesor jubilado de la Universidad de Cordoba. El pasado mes de septiembre viajó con sus amigos y su pareja hasta Vietnam y allí sufrió una pancreatitis aguda con un shock séptico que le llevó directo a la UCI.

Para volver a España necesita 200.000 euros. La familia ha recaudado 100.000 por el momento. Los médicos han recomendado a la familia trasladarle urgentemente a España. La opción más segura para Juan Manuel sería un avión militar medicalizado.

"Se está infectando con bacterias propias de Vietnam para las que él no tendría inmunidad"

Fernando es el mejor amigo de Juan Manuel. Cuenta que ha experimentado una leve mejoría en los últimos días y están esperanzados con su evolución aunque sigue en estado grave. El domingo tuvo un problema con una nueva infección y su estado sigue siendo muy crítico. La recomendación de los facultativos es que se le traslade a España cuanto antes porque se está infectando con bacterias propias de Vietnam para las que él no tendría inmunidad.

Ahora mismo la familia está cerca de los 140.000 euros recaudados pero necesitarían más de 200.000. Tiene presupuestos con distintas empresas para el traslado que van desde los 200.000 a los 300.000 euros pero desconocen exactamente cuál va a ser el coste final.

Complicaciones que estaban incluidas en el seguro

La pasada semana la embajadora se trasladó al hospital para visitar a Juan Manuel y a su hija. Desde la embajada han pedido un avión medicalizado a disposición de este maestro y la familia de Juan Manuel ha escrito una carta al ministerio de defensa y les consta que ambos ministerios están informados del tema y estudiando las posibilidades.

Tenía un seguro que es el que ofrecía la propia organización, que es la Comunidad de Madrid, pero ellos suscribieron otro complementario. Las condiciones parecían suficientes "pero en un caso de tan mala suerte con tantas complicaciones, lo que cubría de hospitalización se ha agotado". El seguro de viaje contemplaba el regreso en avión comercial con escolta médica pero es un traslado no apto para este caso.

