Ingresado en Vietnam un profesor cordobés por pancreatitis aguda y necesita ser repatriado lo antes posible

Lo que tenía que ser un viaje turístico y tranquilo, se ha convertido en una gran pesadilla para el español Juan Manuel Serradilla, que se encontraba de vacaciones en Vietnam disfrutando y conociendo mundo cuando sufrió una pancreatitis aguda. El hombre, antiguo profesor de la universidad de Córdoba y residente en Santander, se encuentra en estado critico desde el pasado 10 de septiembre, a la espera de poder regresar a España. Por ese motivo su familia ha organizado una campaña de crowfunding en la web 'gofundme.com', para poder costear su vuelta a casa.

Serradilla cuenta con un seguro de viaje, pero lamentablemente "ha llegado a su límite de cobertura" y de aquí en adelanta se irán "acumulando grandes gastos médicos por su estancia". Palabras que decía su hija Sara en la web de recaudación, en la que fijaban un objetivo de 200.000 euros para poder pagar el avión medicalizado. Actualmente han recaudado 92.000 euros, gracias a más de 994 personas que han donado en total el 46% del objetivo.

¿Cómo sucedió todo?

Juan Manuel se marchaba de viaje hace más de un mes, junto a un grupo de turismo organizado por la Comunidad de Madrid. Todo transcurría con normalidad hasta que el 10 de septiembre enfermó gravemente siendo "hospitalizado en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón), en la Unidad de Cuidados Intensivos del FV Hospital, debido a las graves complicaciones derivadas de dicha pancreatitis", según informa su hija.

Testimonio que continua esclareciendo la situación actual: "Junto a él, estamos su pareja, que viajaba con él en el grupo, y yo, que volé a Saigón en cuanto tuve conocimiento de su ingreso hospitalario, siguiendo las recomendaciones de los médicos del centro". Además Sara detallaba que "aunque tenía un seguro de viaje, se ha llegado a su limite de cobertura, por lo que si siguen allí se irán acumulando elevados gastos médicos y de estancia". Finalizando el comunicado expresando su "deseo es repatriar lo antes posible" a su padre.

Situación crítica

La salud de Juan Manuel pende de un hilo y su seguro solo cubre un posible traslado aéreo en vuelo comercial con escolta médica. algo inviable ya que su estado es muy complejo. Además el equipo medico considera que debe esperar un tiempo para poder viajar en esas condiciones.

El objetivo es poder repatriar a Serradilla a Córdoba donde reside su hija, para que ella pueda cuidarle durante su recuperación. Algo que poco a poco parece ser que se conseguirá, todo gracias a los donativos y la solidaridad de la gente que la familia del afectado agradece enormemente. "Él se lo merece, es una gran persona, muy querida en sus entornos laborales y sociales, pero, aun así, la respuesta está desbordando todas nuestras expectativas", han recalcado.

En cuanto al Gobierno de España, en este caso la embajada española en Vietnam, no les ha dado ninguna solución útil, simplemente les ha extendido el visado a los tres para poder continuar con la estancia. Este viernes, tendrán cita con el cónsul español en Saigon, aunque esperan conseguir una solución antes. Mientras tanto, intentan ponerse en contacto con el Ministerio de Defensa para ver intentar que el Estado cubra los gastos del vuelo. algo que ya ha ocurrido en otros caso.

