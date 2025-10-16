Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Situación crítica

Ingresado en Vietnam un profesor cordobés por pancreatitis aguda y necesita ser repatriado lo antes posible

Hablamos de Juan Manuel Serradilla, un antiguo profesor de la Universidad de Córdoba, que se encontraba de vacaciones en al zona cuando enfermó.

Juan Manuel Serradila

Juan Manuel Serradila Gofundme

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

Lo que tenía que ser un viaje turístico y tranquilo, se ha convertido en una gran pesadilla para el español Juan Manuel Serradilla, que se encontraba de vacaciones en Vietnam disfrutando y conociendo mundo cuando sufrió una pancreatitis aguda. El hombre, antiguo profesor de la universidad de Córdoba y residente en Santander, se encuentra en estado critico desde el pasado 10 de septiembre, a la espera de poder regresar a España. Por ese motivo su familia ha organizado una campaña de crowfunding en la web 'gofundme.com', para poder costear su vuelta a casa.

Serradilla cuenta con un seguro de viaje, pero lamentablemente "ha llegado a su límite de cobertura" y de aquí en adelanta se irán "acumulando grandes gastos médicos por su estancia". Palabras que decía su hija Sara en la web de recaudación, en la que fijaban un objetivo de 200.000 euros para poder pagar el avión medicalizado. Actualmente han recaudado 92.000 euros, gracias a más de 994 personas que han donado en total el 46% del objetivo.

¿Cómo sucedió todo?

Juan Manuel se marchaba de viaje hace más de un mes, junto a un grupo de turismo organizado por la Comunidad de Madrid. Todo transcurría con normalidad hasta que el 10 de septiembre enfermó gravemente siendo "hospitalizado en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón), en la Unidad de Cuidados Intensivos del FV Hospital, debido a las graves complicaciones derivadas de dicha pancreatitis", según informa su hija.

Testimonio que continua esclareciendo la situación actual: "Junto a él, estamos su pareja, que viajaba con él en el grupo, y yo, que volé a Saigón en cuanto tuve conocimiento de su ingreso hospitalario, siguiendo las recomendaciones de los médicos del centro". Además Sara detallaba que "aunque tenía un seguro de viaje, se ha llegado a su limite de cobertura, por lo que si siguen allí se irán acumulando elevados gastos médicos y de estancia". Finalizando el comunicado expresando su "deseo es repatriar lo antes posible" a su padre.

Situación crítica

La salud de Juan Manuel pende de un hilo y su seguro solo cubre un posible traslado aéreo en vuelo comercial con escolta médica. algo inviable ya que su estado es muy complejo. Además el equipo medico considera que debe esperar un tiempo para poder viajar en esas condiciones.

El objetivo es poder repatriar a Serradilla a Córdoba donde reside su hija, para que ella pueda cuidarle durante su recuperación. Algo que poco a poco parece ser que se conseguirá, todo gracias a los donativos y la solidaridad de la gente que la familia del afectado agradece enormemente. "Él se lo merece, es una gran persona, muy querida en sus entornos laborales y sociales, pero, aun así, la respuesta está desbordando todas nuestras expectativas", han recalcado.

En cuanto al Gobierno de España, en este caso la embajada española en Vietnam, no les ha dado ninguna solución útil, simplemente les ha extendido el visado a los tres para poder continuar con la estancia. Este viernes, tendrán cita con el cónsul español en Saigon, aunque esperan conseguir una solución antes. Mientras tanto, intentan ponerse en contacto con el Ministerio de Defensa para ver intentar que el Estado cubra los gastos del vuelo. algo que ya ha ocurrido en otros caso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Al menos 15 detenidos, once de ellos menores y cargas policiales en las protestas en apoyo a Palestina en Barcelona

Un contenedor quemado y una persona con la cara tapada en las protestas en favor de Palestina

Publicidad

Sociedad

Hospital de Jerez

Huida de película en el Hospital de Jerez: un preso se descuelga con sábanas y escapa de madrugada

Juan Manuel Serradila

Ingresado en Vietnam un profesor cordobés por pancreatitis aguda y necesita ser repatriado lo antes posible

Galicia refuerza el control sobre las viviendas comunitarias de mayores tras cerrar un nuevo centro en Ourense

Galicia refuerza el control sobre las viviendas comunitarias de mayores tras cerrar un nuevo centro en Ourense

Imagen del momento de la detención
Pornografía infantil

Detienen a un hombre por grabar con una cámara oculta a su hija y sus amigas desnudas

El complejo de edificios Torre Efisa, en A Coruña, se convierte en un icono de eficiencia energética
Tecnología

El complejo de edificios Torre Efisa, en A Coruña, se convierte en un icono de eficiencia energética

Donald Trump y Elon Musk en el despacho oval de la Casa Blanca
Donald Trump

Trump organiza una cena millonaria para financiar su nuevo salón de baile en la Casa Blanca

El presidente reunió a decenas de magnates en una velada en el Salón Este para asegurar “enormes cantidades de dinero” destinadas a una ampliación de hasta 250 millones de dólares. La iniciativa genera dudas éticas sobre la influencia y la transparencia de la Casa Blanca.

Barranco del Poyo durante la DANA
DANA

El audio al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias que prueba que Emergencias pidió vigilar el barranco del Poyo durante la DANA

Antena 3 Noticias accede a la grabación incorporada a la causa de la DANA: la técnica solicitó a Bomberos revisar la escala de Paiporta entre las 12:45 y las 13:15; el responsable del Consorcio respondió: “Veremos qué se puede hacer”.

Mossos d´Esquadra

Entre la vida y la muerte un adolescente tras ser apuñalado por la expareja de su madre en Barcelona

Protestas en Barcelona

Auténtico caos en Barcelona: disturbios, saqueos, y al menos 15 detenidos tras una protesta que comenzó de forma pacífica

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, jueves 16 de octubre de 2025

Publicidad