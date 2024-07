Martín Pallín: "El procedimiento contra Begoña Gómez está plagado de anomalías"

José Antonio Martín Pallín es exmagistrado emérito del Tribunal Supremo y en una entrevista en Espejo Público ha asegurado que el juez Juan Carlos Peinado, que investiga los negocios de Begoña Gómez, no está siendo suficientemente escrupuloso en este caso. "Pienso que el procedimiento está plagado de anomalías desde el principio", asegura, por el hecho de que el juez iniciara el procedimiento permitiendo "papeles fotocopiados" solamente. "Han pasado cosas raras" dice Martín Pallín, que cree que Peinado se ha "saltado a la torera" lo que dice la Audiencia Provincial de Madrid.

La carta de Sánchez a Peinado

Minutos antes de la entrevista a Pallín se ha publicado la carta que Pedro Sánchez ha mandado a Peinado recordándole que como Presidente del Gobierno que es debe declarar de forma escrita y no presencial. Martín Pallín cree que Peinado se ha olvidado de que Sánchez "no puede desdoblar su personalidad, vive en Moncloa y es Presidente del Gobierno". Debe enviarle las preguntas y que el presidente las conteste por escrito, "así de sencillo" dice el exmagistrado del Tribunal Supremo. Esta última decisión del juez Peinado volvía a ser criticada con dureza desde el Partido Socialista.

Martín Pallín recuerda que Sánchez no puede negarse a declarar porque se le cita en calidad de testigo y solamente "los investigados" pueden acogerse a su derecho a no declarar. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el Presidente y los miembros del gobierno "están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo. Eso sí, Pedro Sánchez Castejón podría acogerse a su derecho a no declarar, como ya hizo su esposa, Begoña Gómez en sus dos visitas anteriores a la sede judicial.

Por lo que el Presidente del Gobierno sí tendrá que prestar una declaración al juez. Eso sí, no lo hará desplazándose a los juzgados de Plaza de Castilla, sino que será el propio juez Peinado el que tendrá que ir al Palacio de la Moncloa a presentar sus preguntas a Pedro Sánchez, y sus declaraciones no podrán ser registradas en audio ni mucho menos en vídeo.

La escena del juez Peinado acudiendo a la residencia oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está prevista para el próximo martes día 30 de julio.