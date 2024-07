La ministra de Igualdad, sobre la declaración de Begoña Gómez ante el juez: "Estamos ante una denuncia falsa"

La noticia de mayor relevancia política de la semana es sin duda la citación del Juez Peinado a declarar, por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción, a Begoña Gómez, esposa del líder socialista y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La expectación en la mañana de este viernes a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid era máxima. Numerosos periodistas de distintos medios de comunicación esperaban a las puertas de esta sede judicial la llegada de Begoña Gómez, aunque la mujer de pedro Sánchez accedería al edificio a través del garaje tras aceptarse la solicitud de su abogado.

"Una denuncia falsa"

"Una asociación absolutamente contraria a los derechos y a la igualdad y poco respetuosa con las mujeres"

La ministra expresaba buenos deseos al normal desarrollo del proceso judicial al que no daba mucho recorrido. Ana Redondo consideraba que "estamos ante una denuncia falsa, sustentada sobre bulos, sobre noticias falsas y mantenida por sindicatos de ultraderecha", mencionando explícitamente a 'Manos Limpias' y 'Hazte Oír'.

"Para estas asociaciones y sindicatos de ultraderecha, las mujeres deberíamos volver a casa, recluidas", afirmaba la ministra de Igualdad sobre las organizaciones, una de las cuales presentaba el escrito de acusación al juez Peinado.

"Una mala deriva"

La periodista y presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, recordaba a la ministra que serían 3 los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que admitían a trámite la denuncia contra Begoña Gómez.

Ana redondo enmarcaba este asunto en "una politización de la justicia", citando los distintos informes e investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y de la Oficina de Conflictos de Intereses, que aseguran "que no hay absolutamente nada".

Continuaba exponiendo la ministra que, según su criterio, en los últimos años se está produciendo "una mala deriva" en la que la justicia estaría experimentando una politización que estaría dando lugar a una judicialización de la política.

La política del Partido Socialista terminaba por hacer un alegato en favor de la separación de poderes para "evitar derivas indeseables". Defendía que los diversos poderes del Estado "tienen que estar donde están" y limitarse a sus competencias.

¿Trato preferente?

La defensa de Begoña Gómez había solicitado varias medidas para proteger su seguridad y privacidad. La primera de las medidas sería la entrada a los juzgados a través del garaje de los mismos, y que era aceptada por la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco. La jueza autorizaba por tanto que la investigada accediera por el lugar mencionado “atendiendo a razones de seguridad y para prevenir así cualquier incidente de inseguridad".

Sin embargo el juez Peinado no atendía a la segunda de las peticiones, que consistía en que las declaraciones de la mujer de Sánchez no fuera grabadas en vídeo, sino únicamente en audio. Por esto la intención de la defensa, de evitar que se tomaran imágenes de Begoña Gómez en el interior de la sala, no resultaba exitosa.

"Creo que los criterios son técnicos. Pensando en proteger el caso en concreto y que se desarrolle con la máxima normalidad. No estamos hablando de una persona como cualquier otra, es la mujer del presidente, se toman las medidas necesarias", sentenciaba Ana Redondo.

Finalmente la declaración de Begoña Gómez se suspendía y se posponía para el próximo 19 de julio.