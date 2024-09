Margarita Robles alerta sobre las causas de la crisis migratoria: " El integrismo yihadista avanza y los rusos están allí"

Margarita Robles, ministra de Defensa de España desde el año 2018, visitaba la mañana de este jueves el plató de Espejo Público para responder a las preguntas sobre la cargada actualidad política, en la sección 'Un café con Susanna'.

La periodista y presentadora del programa, Susanna Griso, recibía a la ministra con el curso político recién estrenado. El nuevo año político parece no haberse detenido durante el verano ni un segundo y ha comenzado cargado de temas degran trascendencia.

Un frenético curso político por delante

Margarita Robles comenzaba asegurando rotundamente que en la cabeza de Pedro Sánchez y del Partido Socialista estaría afianzada la idea de acabar la presente legislatura, para la que tienen "muchos proyectos y planes". Se pronunciaba sobre los últimos nombramientos: El de Isabel Perelló como presidenta del recién renovado Consejo general del Poder judicial (CGPJ) y, el más polémico, el de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España.

Defiende el nombramiento por la trayectoria profesional del exministro y su capacidad de gestión: "Los que venimos de otro mundo, tratamos de hacerlo lo mejor posible en el Gobierno y fuera".

También hacía alusión la ministra a la investigación judicial que investigan a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, así como la que lo hizo con la pareja de Isabel Díaz Ayuso: "No se pueden hacer investigaciones prospectivas. No son unos principios que lleve el derecho penal [...] Me chirría", decía a propósito de las actuaciones del juez Peinado, del que recordaba que tiene interpuesta una querella por las mismas.

Comprometida y preocupada

Robles es junto a María Jesús Montero y Teresa Ribera, de las pocas personas que permanecen en el Gobierno desde 2018. Considera "un lujo" estar al frente del Ministerio de Defensa que lleva desempeñando ya 6 años. Manifiesta su compromiso y su preocupación por todos los asuntos, pero en especial por la crisis migratoria, tema que abarcaba gran parte de la entrevista.

¿Necesaria una mayor cooperación marroquí?

En una reciente visita a los destacamentos militares de Ceuta, Margarita Robles garantizaba que le han trasladado que "la colaboración de Marruecos es total y absoluta".

Alerta sobre la situación en África

La preocupación de la ministra de defensa se evidenciaba por la insistencia que tenía en advertir del panorama en una región concreta del continente africano, el Sahel. Esta aparentemente lejana franja del centro norte de África representa una zona estratégica crítica para la seguridad europea según Margarita Robles.

El peligro de la presencia rusa

La ministra advertía que la influencia de esta amplia zona en la migración irregular es crucial y alertaba de varios factores implicados: "El último contingente (militar), que era español, se retiró. La situación en Mali es tremenda. El integrismo yihadista va avanzando, porque los rusos están allí precisamente, y lo mismo ocurre en Burkina Faso y en Níger".

Hacía un llamamiento a Europa e insistía en que el problema se encrudecerá "mientras Europa no sea consciente, y eso España lo repite siempre, de que el Sahel es una prioridad, de que hay que invertir para ayudar a esas poblaciones". Recordaba acto seguido el atentado en Burkina Faso que ha dejado más de 400 víctimas mortales.

Robles continuaba su intervención de forma contundente y aseguraba: "Europa mira para otro lado [...] y las poblaciones van a salir como sea porque las condiciones de vida no son aceptables y su ruta más fácil es la atlántica la inmigración es un problema de España y de la Unión Europea".

La gira de Sánchez

Susanna Grisso consultaba a la ministra si es cierto lo que asegura la fuerza europea destinada para migración, Frontex, que España no ha pedido más medios, pero que podría aportar más. Robles respondía: "No es de mi competencia, pero lo que sí sé es que la situación en el Sahel es tremenda. La visita de Sánchez es a tres países fundamentales. Hemos ido a trasladar que España estará con esos países".

El órdago de Clavijo

El presidente de Canarias recientemente anunciaba que su Gobierno autonómico se plantearía acciones legales contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Margarita Robles declaraba que sí se están empleando medios, pero que "es un problema muy complicado": "Hemos mandado todo lo inutilizado desde hace años".

Por último se refería a mensajes algunos mensajes que se lanzan contra la migración:

"Me espanta como se refieren políticos como Abascal a los inmigrantes. El contexto es muy preocupante y contra la inmigración no se lucha. Tenemos que sentarnos todos en el marco de la Unión y seguir insistiendo en la prioridad que supone el Sahel".