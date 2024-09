Margarita Robles sobre Escrivá como gobernador del Banco de España: "Cuando haga eso que dicen que va a hacer, critiquémosle"

Ministra de Defensa desde el nacimiento del Gobierno de Pedro Sánchez, incluso en los inicios, con la coalición con Unidas Podemos. Margarita Robles sigue siendo una fiel representante del Ejecutivo de Sánchez.

Actualmente, en el punto de mira de la oposición: el pasado agosto el Partido Popular exigía el cese fulminante del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el de Robles por la nueva fuga de su socio de investidura, Ángel Negro. Pero no es lo único que ha tenido que afrontar el Gobierno durante estos meses. Robles ha hecho un repaso de algunas de las cuestiones más importantes del inicio del curso político en una entrevista con Susana Griso, en Espejo Público.

Se esperaba, sobre todo, su opinión sobre lo recientemente sucedido con el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, que tomará posesión del papel de gobernador del Banco de España. Robles ha comparado su caso con el de Escrivá: "Yo he sido juez muchos años, he cumplido con mi obligación como juez aunque, aunque hubiera estado hace años en el Gobierno de Felipe González". Señala la ética profesional del exministro: "Las personas sabemos que, cuando estamos en un cargo, tenemos que cumplir con la ética y principios de ese cargo".

Robles hace referencia a algunos de los casos donde ministros del Gobierno se han ido a ocupar otros papeles públicos: "No me gusta que se descalifique a la gente porque haya estado en el Gobierno. Cuando se está en el Gobierno se realiza un servicio público. Escrivá, como otras personas que han estado en el Gobierno y están ahora en otro sitio, tienen una ética profesional y personal".

Señala que se le dé una oportunidad al nuevo gobernador: "Si el señor Escrivá realiza una política seguidísta del Gobierno, se le podrá criticar, pero a priori no es justo". "Somos personas que venimos de otro mundo, hacemos lo mejor posible en el mundo de la política y fuera", sentencia.

Un movimiento un tanto sospechoso que ha sido blanco de crítica por posible "puerta giratoria", a lo que Robles insiste en que "puedo entender que la imagen es importante y que se diga que no nos gusta, pero vamos a darle una oportunidad". "Cuando lleve un tiempo y haga eso que dicen que va a hacer, critiquémosle", señala.

¿Posible adelanto electoral?

Pedro Sánchez decía el pasado miércoles que "queda legislatura para rato". Sin embargo, hay ciertos movimientos que pueden invitar a pensar lo contrario y que pueda llegar un adelanto electoral. Ante eso, Robles es clara: "Yo no tengo en absoluto esa percepción". "Despacho mucho con él temas de actualidad como los que tenemos y él tiene un horizonte clarísimo de acabar la legislatura con muchos proyectos y planes".

"La oposición no puede ser sistemáticamente 'tu dices, yo me opongo', tiene que ser constructiva"

Hace referencia a las posibles especulaciones de otros partidos y critica su papel como oposición: "Yo entiendo que los partidos hagan oposición, es una parte muy importante de la democracia. Pero la oposición no puede ser sistemáticamente 'tu dices, yo me opongo'. Tiene que ser constructiva, con sentido de Estado". Anima a "todos a reflexionar" y no olvidar que lo que hacen es "un servicio público".

Nueva presidenta del CGPJ y Peinado

Robles ha calificado a la nueva presidenta del CGPJ, Isabel Parello, como una persona "seria, sólida y que conoce la administración de justicia". "Está implicada en los problemas de los jueces y de los ciudadanos". En cuanto a esta línea, Parello ha hecho, en varias ocasiones, referencia a las críticas a los jueces, ha criticado que se haya incluido el concepto de 'lawfare' en el acuerdo. Robles insiste en que es la primera que ha defendido a los jueces y que "podemos estar orgullosos de los jueces españoles".

Preguntada si en el grupo de incluye al juez Peinado, que lleva la causa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y contra quien hay una querella puesta por Sánchez, la ministra asegura que no quiere "hablar de un proceso que está en marcha" pero sí que destaca que le "chirría" que se investigue todo de Gómez desde que Pedro Sánchez, su marido, es presidente: "No es el principio que lleve el derecho penal, no es aceptable". Luego, sin embargo, señala que "máximo respeto a la actuación" del juez Peinado, a lo que diga la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo de Justicia, ya que recuerda que "hay una querella contra Peinado".

Inmigración y Cataluña

Los otros temas que Robles ha querido tratar son los que, estos meses, están encima de la mesa: inmigración y el cupo de Cataluña. En cuanto al primero de ellos, la ministra de Defensa destaca que la "colaboración de Marruecos es total y absoluta" y que "la inmigración es un tema de Estado". Destaca "la visita de Sánchez a tres países fundamentales".

En cuanto a la crisis migratoria que vive Canarias, declara que "es un problema muy complicado". "Es algo humanitario, a mi me espanta cómo se refieren los políticos como Abascal a los inmigrantes. El contexto es muy preocupante y contra la inmigración no se lucha".

Cataluña y su concierto como acuerdo con ERC para la investidura de Illa, es un punto en el que Robles no se califica como "experta". "Yo solo trato de opinar de lo que sé, no tengo rigor económico, pero sí quiero decir que Cataluña ha cambiado mucho", haciendo referencia a "mejoras" desde que está el Gobierno de Sánchez y alega que "Salvador Illa mejora la convivencia".