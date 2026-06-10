¡A tres sinónimos del coche! Sara se queda a las puertas del mayor premio de La ruleta

La concursante del atril rojo se ha posicionado la primera en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte en el último momento, tras resolver el Panel con Bote.

Con 1.925 euros, Sara llega a tirar de La ruleta final con todas sus ganas y la energía que ha puesto era buena. Pero no ha tenido la misma suerte con las tres consonantes y la vocal que ha dicho.

La concursante se ha quedado a las puertas de resolver los tres sinónimos del panel, lo que no sabía aún es que si los hubiese resuelto ¡se habría llevado el coche de La ruleta! Toda una pena.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas