Francia - España: Alineaciones y partido de las semifinales del Mundial 2026, en directo

España vuelve a estar a un paso de la historia. La selección de Luis de la Fuente se enfrenta este martes a Francia en las semifinales del Mundial de 2026 con el objetivo de regresar a una final de la Copa del Mundo por segunda vez desde el histórico título conquistado en Sudáfrica 2010.

Después de superar a Austria, Portugal y Bélgica, la Roja afronta ahora su examen más exigente frente a una Francia que llega como una de las selecciones más sólidas del torneo y con ganas de revancha tras las dos últimas derrotas sufridas ante España.

Francia, el rival más duro

La campeona de Europa ha ido creciendo con el paso de los partidos. Tras un debut irregular, el equipo español ha encontrado la fiabilidad que le faltó en la fase de grupos y acumula ya 37 encuentros oficiales sin conocer la derrota.

Sin embargo, enfrente estará probablemente el rival más completo del campeonato. La selección de Didier Deschamps alcanza sus terceras semifinales consecutivas en un Mundial apoyada en un ataque temible formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué. Entre Mbappé y Dembélé suman ya 13 goles en el torneo.

Además, Francia apenas ha concedido ocasiones durante las eliminatorias, en las que ha eliminado a Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0).

Los precedentes, con España

Pese al potencial francés, la Roja llega con un dato que invita al optimismo. España ha derrotado a Francia en sus dos últimos enfrentamientos oficiales: primero lo hizo en las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y posteriormente en las semifinales de la Liga de Naciones de 2025 (5-4).

Ahora buscará repetir resultado en un día especialmente simbólico para el país vecino: el 14 de julio, fiesta nacional francesa.

Rodri manda; Lamine quiere explotar

Uno de los grandes motivos para creer en España es la recuperación del mejor Rodri. El Balón de Oro ha recuperado el control absoluto del centro del campo y vuelve a marcar el ritmo de la selección como en sus mejores días.

También ha crecido el nivel de Lamine Yamal; el extremo del Barcelona llega con más confianza, aunque todavía no ha firmado ese gran partido que muchos esperan en este Mundial.

Precisamente Francia es uno de los rivales que mejor se le ha dado hasta ahora, ya que en sus dos enfrentamientos anteriores frente a los galos ya les ha marcado tres goles. Además, el atacante cumplió 19 años en la víspera del encuentro y buscará celebrarlo con un billete para la final.

Fabián por Pedri de nuevo

Luis de la Fuente ya ha dado a conocer su once y repite el mismo que en los cuartos de final. El seleccionador mantiene a Fabián Ruiz junto a Rodri; Pedri, como ante Bélgica, deberá esperar su oportunidad desde el banquillo.

Por delante, Dani Olmo sigue en la mediapunta tras su gran rendimiento entre líneas. Mikel Merino, héroe frente a Portugal y Bélgica con dos goles decisivos saliendo desde el banquillo, volverá a esperar su oportunidad como revulsivo.

En ataque, Mikel Oyarzabal seguirá siendo la referencia ofensiva, mientras que Álex Baena se ha consolidado en el puesto en la banda izquierda pese a la recuperación de Nico Williams.

El plan de Deschamps

En Francia, Didier Deschamps también mantiene una única incógnita. Aurélien Tchouaméni ya está recuperado de sus problemas físicos, aunque el gran nivel mostrado por Manu Koné durante las dos últimas eliminatorias podría mantenerle en el once inicial junto a Adrien Rabiot.

La idea francesa parece clara: esperar por momentos a España y aprovechar la velocidad de Mbappé, Dembélé, Doué y Olise para castigar cualquier pérdida en transición.

Será un examen de máxima exigencia para una defensa española que solo ha recibido un gol en todo el Mundial y que confía en la pareja formada por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte para contener al ataque más temible del campeonato.

Noventa minutos -o quizá alguno más- separan a España de volver a disputar una final mundialista dieciséis años después de tocar el cielo en Johannesburgo.

Alineaciones del Francia-España

Estos son los onces de Didier Deschamps y Luis de la Fuente para el partido de semifinales:

Posible Francia : Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doue y Mbappé.

: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doue y Mbappé. OFICIAL España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal

Horario y dónde seguir en directo el España-Francia de semifinales

España (3ª ranking FIFA) y Francia (1ª) protagonizarán la primera semifinal del Mundial 2026 hoy martes 14 de julio a las 21:00 (horario en España) en el AT&T Stadium de Texas, con capacidad para casi 100.000 espectadores.

Un partido que puedes seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión y la última hora.

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